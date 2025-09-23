Глава Минобороны Германии призвал не вестись на "ловушку эскалации" России

Борис Писториус (Фото: ЕРА)

Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег, что не следует поддаваться на целенаправленные провокации и "ловушку эскалации" России. Об этом он заявил на встрече со шведским министром обороны Полом Джонсоном в Берлине, передает Morgenpost.

"Мы не окажем Владимиру Путину такой услуги", – сказал Писториус.

По словам немецкого министра, в недавних инцидентах с дронами на территории европейских стран "не наблюдалось заметной агрессии". Комментируя призывы сбивать российские воздушные цели в случае нарушения воздушного пространства, он отметил, что это "необходимое условие для возможности вмешательства физически"

"Именно поэтому мы должны заявить совершенно четко: мы не позволим себя провоцировать, но мы перехватим их. Мы будем внимательно следить за происходящим и выпроводим их. Терпимы и терпеливы, но четко даем понять, что мы здесь и можем сделать больше в любой момент", – подчеркнул Писториус.

Он также добавил, что пилоты Eurofighter и шведские военные летчики могут в любой момент защитить свое воздушное пространство: "Это должно быть ясно всем, и это ясно и России".