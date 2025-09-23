Глава Минобороны Германии призвал не вестись на "ловушку эскалации" России
Министр обороны Германии Борис Писториус предостерег, что не следует поддаваться на целенаправленные провокации и "ловушку эскалации" России. Об этом он заявил на встрече со шведским министром обороны Полом Джонсоном в Берлине, передает Morgenpost.
"Мы не окажем Владимиру Путину такой услуги", – сказал Писториус.
По словам немецкого министра, в недавних инцидентах с дронами на территории европейских стран "не наблюдалось заметной агрессии". Комментируя призывы сбивать российские воздушные цели в случае нарушения воздушного пространства, он отметил, что это "необходимое условие для возможности вмешательства физически"
"Именно поэтому мы должны заявить совершенно четко: мы не позволим себя провоцировать, но мы перехватим их. Мы будем внимательно следить за происходящим и выпроводим их. Терпимы и терпеливы, но четко даем понять, что мы здесь и можем сделать больше в любой момент", – подчеркнул Писториус.
Он также добавил, что пилоты Eurofighter и шведские военные летчики могут в любой момент защитить свое воздушное пространство: "Это должно быть ясно всем, и это ясно и России".
- После нескольких сентябрьских инцидентов с залетом российских дронов и самолетов в воздушное пространство ряда стран Европы генсек НАТО заявил что Альянс будет решать по данным разведки, сбивать ли российские дроны и самолеты.
- 22 сентября премьер Польши заявил, что страна будет сбивать объекты, которые явно нарушают ее воздушное пространство. Глава МИД Британии в ООН заявила о готовности дать отпор самолетам-нарушителям.
- 23 сентября Литва разрешила армии оперативно сбивать БпЛА, которые зайдут в небо страны.
- Госсекретарь США Рубио заявил, что российские самолеты не будут сбивать, если они не будут атаковать. В то же время президент Трамп заявил, что надо сбивать российские самолеты, которые залетают в НАТО.
