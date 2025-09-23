Глава Міноборони Німеччини закликав не вестися на "пастку ескалації" Росії

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг, що не слід піддаватися на цілеспрямовані провокації та "пастку ескалації" Росії. Про це він заявив на зустрічі зі шведським міністром оборони Полом Джонсоном у Берліні, передає Morgenpost.

"Ми не надамо Володимиру Путіну такої послуги", – сказав Пісторіус.

За словами німецького міністра, у нещодавніх інцидентах із дронами на території європейських країн "не спостерігалося помітної агресії". Коментуючи заклики збивати російські повітряні цілі в разі порушення повітряного простору, він зазначив, що це "необхідна умова для можливості втручання фізично"

"Саме тому ми повинні заявити абсолютно чітко: ми не дозволимо себе провокувати, але ми перехопимо їх. Ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається, і випровадимо їх. Терпимі й терплячі, але чітко даємо зрозуміти, що ми тут і можемо зробити більше будь-якої миті", – наголосив Пісторіус.

Він також додав, що пілоти Eurofighter і шведські військові льотчики можуть будь-якої миті захистити свій повітряний простір: "Це повинно бути зрозумілим для всіх, і це зрозуміло і для Росії".