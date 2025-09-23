Глава Міноборони Німеччини закликав не вестися на "пастку ескалації" Росії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг, що не слід піддаватися на цілеспрямовані провокації та "пастку ескалації" Росії. Про це він заявив на зустрічі зі шведським міністром оборони Полом Джонсоном у Берліні, передає Morgenpost.
"Ми не надамо Володимиру Путіну такої послуги", – сказав Пісторіус.
За словами німецького міністра, у нещодавніх інцидентах із дронами на території європейських країн "не спостерігалося помітної агресії". Коментуючи заклики збивати російські повітряні цілі в разі порушення повітряного простору, він зазначив, що це "необхідна умова для можливості втручання фізично"
"Саме тому ми повинні заявити абсолютно чітко: ми не дозволимо себе провокувати, але ми перехопимо їх. Ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається, і випровадимо їх. Терпимі й терплячі, але чітко даємо зрозуміти, що ми тут і можемо зробити більше будь-якої миті", – наголосив Пісторіус.
Він також додав, що пілоти Eurofighter і шведські військові льотчики можуть будь-якої миті захистити свій повітряний простір: "Це повинно бути зрозумілим для всіх, і це зрозуміло і для Росії".
- Після кількох вересневих інцидентів із заходом російських дронів і літаків у повітряний простір низки країн Європи генсек НАТО заявив, що Альянс вирішуватиме за даними розвідки, чи збивати російські дрони та літаки.
- 22 вересня прем'єр Польщі заявив, що країна збиватиме об'єкти, які явно порушують її повітряний простір. Глава МЗС Британії в ООН заявила про готовність дати відсіч літакам-порушникам.
- 23 вересня Литва дозволила армії оперативно збивати БпЛА, які зайдуть у небо країни.
- Держсекретар США Рубіо заявив, що російські літаки не будуть збивати, якщо вони не будуть атакувати. Водночас президент Трамп заявив, що треба збивати російські літаки, які залітають у НАТО.
Коментарі (0)