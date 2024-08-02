Глава Минобороны Венгрии похвалил ВСУ и заявил, что "война ближе к концу"

Кристоф Шалай-Бобровницкий (Фото: ЕРА)

Министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий выразил большое уважение к "героической и храброй борьбе украинцев" и в то же время традиционно для венгерских властей обвинил Запад в "усилении" войны. Его цитирует Telex.

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"Как солдат, я с чрезвычайным уважением отношусь к героической и храброй борьбе украинцев, но усилия по мирным переговорам показывают, что война все ближе к концу", – заявил Шалай-Бобровницкий.

В то же время глава венгерского Минобороны обвинил Запад в том, что тот якобы "раздувает конфликт", а не пытается завершить его. По его словам, именно такие действия помогли России построить военную промышленность, обеспечившую необходимый уровень боеприпасов, живой силы и танков.

Украина же, считает министр, наоборот исчерпывает свои ресурсы и нуждается в помощи Запада.

2 июля 2024 года венгерский премьер Орбан посетил Киев и встретился с Зеленским: Орбан предложил прекратить огонь для дальнейших переговоров.

5 июля Орбан поехал в Москву к Путину – после этого президент Украины отверг возможность посредничества Венгрии.

Поездку венгерского премьера раскритиковал Боррель, заявив, что председательствующая в Совете Евросоюза Венгрия представляет только свои интересы в международных поездках, а не в целом ЕС.

8 июля Орбан посетил Китай – там встретился с лидером страны. По мнению Орбана, КНР является ключевой силой в создании условий для мира в российско-украинской войне. Также у него были встречи с президентом Турции Эрдоганом и кандидатом в президенты США Трампом.

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