Глава Міноборони Угорщини похвалив ЗСУ та заявив, що "війна ближча до кінця"

Крістоф Шалай-Бобровницький (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький висловив велику повагу до "героїчної та хороброї боротьби українців" і водночас традиційно для угорської влади звинуватив Захід у "посиленні" війни. Його цитує Telex.

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"Як солдат, я з надзвичайною повагою ставлюсь до героїчної і хороброї боротьби українців, але зусилля щодо мирних переговорів показують, що війна все ближча до кінця", – заявив Шалай-Бобровницький.

Водночас глава угорського Міноборони звинуватив Захід у тому, що той нібито "роздмухує конфлікт", а не намагається завершити його. За його словами, саме такі дії допомогли Росії розбудувати військову промисловість, яка забезпечить необхідний рівень боєприпасів, живої сили і танків.

Україна ж, вважає міністр, навпаки вичерпує свої ресурси й потребує допомоги Заходу.

2 липня 2024 року угорський прем'єр Орбан відвідав Київ і зустрівся з Зеленським: Орбан запропонував припинити вогонь для подальших переговорів.

5 липня Орбан поїхав до Москви до Путіна – після цього президент України відкинув можливість посередництва Угорщини.

Поїздку угорського прем’єра розкритикував Боррель, заявивши, що Угорщина, яка головує у Раді Євросоюзу, представляє тільки свої інтереси у міжнародних поїздках, а не загалом ЄС.

8 липня Орбан відвідав Китай – там він зустрівся з лідером країни. На думку Орбана, КНР є "ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні". Також у нього були зустрічі з президентом Туреччини Ердоганом та кандидатом у президенти США Трампом.

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