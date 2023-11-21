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Глава Пентагона встретился с защитниками из Авдеевки – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 17:16
Глава Пентагона встретился с защитниками из Авдеевки – фото - Фото
Ллойд Остин и Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с бойцами Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба, вернувшихся после выполнения боевых задач, в том числе на Авдеевском направлении. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров.

"Люди в Соединенных Штатах Америки и во всем мире невероятно поражены вашей отвагой, чувством долга и готовностью возложить все, что имеете, в защиту суверенитета Украины", — сказал Остин.

Фото: Міноборони

Глава Пентагона отметил, он прибыл, чтобы засвидетельствовать, что США остаются бок о бок с Украиной.

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Фото: Міноборони

"Я хочу, чтобы вы знали: мир остается с вами, и мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно", – сказал он.

Фото: Міноборони

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Ульяна Кричковская
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