Глава Пентагона встретился с защитниками из Авдеевки – фото

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с бойцами Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого и 101-й отдельной бригады охраны Генштаба, вернувшихся после выполнения боевых задач, в том числе на Авдеевском направлении. Об этом написал министр обороны Рустем Умеров.

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"Люди в Соединенных Штатах Америки и во всем мире невероятно поражены вашей отвагой, чувством долга и готовностью возложить все, что имеете, в защиту суверенитета Украины", — сказал Остин.

Глава Пентагона отметил, он прибыл, чтобы засвидетельствовать, что США остаются бок о бок с Украиной.

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"Я хочу, чтобы вы знали: мир остается с вами, и мы будем поддерживать вас столько, сколько нужно", – сказал он.

Президент Зеленский во время встречи с министром обороны США Остином в Киеве поздравил американского коллегу Байдена с днем рождения и пожелал ему определиться с победой.

20 ноября США предоставили дополнительную помощь в сфере безопасности на $100 млн для удовлетворения "критических потребностей" Украины в сфере безопасности и обороны: еще одна пусковая установка M142 HIMARS, артиллерийские снаряды, ракеты Stinger, TOW, AT-4 и Javelin, а также 3 млн патронов.

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