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Глава Пентагону зустрівся із захисниками з Авдіївки – фото

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 17:16
Глава Пентагону зустрівся із захисниками з Авдіївки – фото - Фото
Ллойд Остін і Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся в Києві з бійцями Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу, які повернулися з виконання бойових завдань, зокрема на Авдіївському напрямку. Про це написав міністр оборони Рустем Умєров.

"Люди у Сполучених Штатах Америки й у всьому світі неймовірно вражені вашою відвагою, відчуттям обов’язку та готовністю покласти все, що маєте, на захист суверенітету України", — сказав Остін.

Фото: Міноборони

Глава Пентагону зазначив, він прибув, щоб засвідчити, що США залишаються пліч-о-пліч з Україною.

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Фото: Міноборони

"Я хочу, аби ви знали: світ залишається з вами, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно", — сказав він.

Фото: Міноборони

  • Президент Зеленський під час зустрічі з міністром оборони США Остіном у Києві привітав американського колегу Байдена з днем народження та побажав йому визначитися з перемогою.
  • 20 листопада США надали додаткову безпекову допомогу на $100 млн для задоволення "критичних потреб" України у сфері безпеки й оборони: ще одна пускова установка M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 і Javelin, а також 3 млн набоїв.

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Уляна Кричковська
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