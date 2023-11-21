Глава Пентагону зустрівся із захисниками з Авдіївки – фото

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся в Києві з бійцями Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького та 101-ї окремої бригади охорони Генштабу, які повернулися з виконання бойових завдань, зокрема на Авдіївському напрямку. Про це написав міністр оборони Рустем Умєров.

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"Люди у Сполучених Штатах Америки й у всьому світі неймовірно вражені вашою відвагою, відчуттям обов’язку та готовністю покласти все, що маєте, на захист суверенітету України", — сказав Остін.

Глава Пентагону зазначив, він прибув, щоб засвідчити, що США залишаються пліч-о-пліч з Україною.

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"Я хочу, аби ви знали: світ залишається з вами, і ми підтримуватимемо вас стільки, скільки потрібно", — сказав він.

Президент Зеленський під час зустрічі з міністром оборони США Остіном у Києві привітав американського колегу Байдена з днем народження та побажав йому визначитися з перемогою.

20 листопада США надали додаткову безпекову допомогу на $100 млн для задоволення "критичних потреб" України у сфері безпеки й оборони: ще одна пускова установка M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 і Javelin, а також 3 млн набоїв.

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