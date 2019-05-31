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31.05.2019, 10:16

Гордон поведет партию Смешко в Раду

Гордон поведет партию Смешко в Раду - Фото
Дмитрий Гордон (скриншот)

Лидер партии утверждает, что журналист не собирается избираться в парламент - он займется только предвыборной кампанией политической силы Смешко

Предвыборный штаб партии Сила и честь Игоря Смешко возглавил журналист Дмитрий Гордон. Об этом у себя в Facebook объявил сам экс-глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки при втором президенте Леониде Кучме.

По словам Смешко, журналист не будет баллотироваться в Верховную Раду и сразу после досрочных выборов в июле планирует вернуться к своей профильной деятельности.

Результат Смешко на весенних выборах президента, не считая победу Владимира Зеленского, является главной сенсацией избирательного периода: почти без раскрутки за него в первом туре после ТВ-интервью у Гордона проголосовали 1,1 млн человек (6%).

По данным социологов группы Рейтинг, на выборах в мае 2019 года партию Смешко поддержали бы 5,1% определившихся в своем выборе украинцев (или 3,8% всех респондентов). Ранее лидер партии заявил, что не планирует работать ни с Зеленским, ни с Петром Порошенко.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля.

Читайте также: "Гордон нужен Украине". Интервью с Игорем Смешко - за минуту

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Теги: верховная рада, выборы, игорь смешко, Дмитрий Гордон
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