Гордон поведет партию Смешко в Раду

Дмитрий Гордон (скриншот)

Предвыборный штаб партии Сила и честь Игоря Смешко возглавил журналист Дмитрий Гордон. Об этом у себя в Facebook объявил сам экс-глава СБУ и экс-начальник Главного управления разведки при втором президенте Леониде Кучме.

По словам Смешко, журналист не будет баллотироваться в Верховную Раду и сразу после досрочных выборов в июле планирует вернуться к своей профильной деятельности.

Результат Смешко на весенних выборах президента, не считая победу Владимира Зеленского, является главной сенсацией избирательного периода: почти без раскрутки за него в первом туре после ТВ-интервью у Гордона проголосовали 1,1 млн человек (6%).

По данным социологов группы Рейтинг, на выборах в мае 2019 года партию Смешко поддержали бы 5,1% определившихся в своем выборе украинцев (или 3,8% всех респондентов). Ранее лидер партии заявил, что не планирует работать ни с Зеленским, ни с Петром Порошенко.

20 мая Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля.

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