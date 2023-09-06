Городской голова Борисполя Киевской области заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ: фото

Городской голова Борисполя Киевской области Владимир Борисенко заявил, что мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, с 5 сентября он начал службу в рядах Сил обороны.

"Каждый должен быть готов стать на защиту Украины. Общество должно осознать, что если один из военных получит ранение или, не дай Бог, погибнет, то на его место должен прийти другой. Неважно кто ты: городской голова, депутат, предприниматель, водитель, механик", — заявил Бондаренко.

Он считает, что сейчас наступил "решающий и переломный" момент войны.

Где именно он будет проходить службу, Бондаренко не уточнил. Также неизвестно, кто будет исполнять обязанности городского головы Борисполя.

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