Городской голова Борисполя Киевской области заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ: фото
Городской голова Борисполя Киевской области Владимир Борисенко заявил, что мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины. Об этом он написал в Facebook.
По его словам, с 5 сентября он начал службу в рядах Сил обороны.
"Каждый должен быть готов стать на защиту Украины. Общество должно осознать, что если один из военных получит ранение или, не дай Бог, погибнет, то на его место должен прийти другой. Неважно кто ты: городской голова, депутат, предприниматель, водитель, механик", — заявил Бондаренко.
Он считает, что сейчас наступил "решающий и переломный" момент войны.
Где именно он будет проходить службу, Бондаренко не уточнил. Также неизвестно, кто будет исполнять обязанности городского головы Борисполя.
- В Украине продолжаются массовые проверки военкоматов и ВВК.
- 11 августа СНБО на заседании рекомендовал Залужному назначить на должности начальников областных ТЦК боевых офицеров. Тогда Зеленский объявил, что через две недели будет отдельное заседание СНБО, посвященное работе ВВК.
- В тот же день Зеленский сообщил, что принято решение уволить всех областных военкомов.
- 22 августа в военкоматах и ВВК по всей стране проводили более 200 одновременных обысков.
Читайте также: Мобилизация и ВВК. Данилов: Дадим четкое определение, что такое "ограниченно пригоден"
Комментарии