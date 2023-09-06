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Міський голова Борисполя Київської області заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ: фото

Этот материал также доступен на русском
06.09.2023, 09:06
Міський голова Борисполя Київської області заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ: фото - Фото
Володимир Борисенко у формі ЗСУ (Фото: Володимир Борисенко/Facebook)

Міський голова Борисполя Київської області Володимир Борисенко заявив, що мобілізувався до лав Збройних Сил України. Про це він написав у Facebook.

За його словами, з 5 вересня він розпочав службу у лавах Сил оборони.

"Кожен має бути готовий стати на захист України. Суспільство має усвідомити, що якщо один із військових отримає поранення або, не дай Боже, загине, то на його місце має прийти інший. Неважливо хто ти: міський голова, депутат, підприємець, водій, механік", — заявив Бондаренко.

Він вважає, що зараз настав "вирішальний і переломний" момент війни.

Де саме він проходитиме службу, Борисенко не уточнив. Також невідомо, хто виконуватиме обов'язки міського голови Борисполя.

  • В Україні тривають масові перевірки військкоматів та ВЛК.
  • 11 серпня  РНБО на засіданні рекомендувала Залужному призначити на посади начальників обласних ТЦК бойових офіцерів. Тоді Зеленський оголосив, що за два тижні буде окреме засідання РНБО, присвячене роботі ВЛК.
  • Того самого дня Зеленський повідомив, що ухвалено рішення звільнити всіх обласних військкомів.
  • 22 серпня у військкоматах та ВЛК по всій країні проводили понад 200 одночасних обшуків.

Читайте також: Мобілізація та ВЛК. Данілов: Дамо чітке визначення, що таке "обмежено придатний", це зміни в законі 

Дмитро Гриниченко
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