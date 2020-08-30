Госдеп США ответил Путину на обвинения о задержании наемников ЧВК Вагнера ​​в Беларуси

Россия старается посеять хаос в других странах, используя наемников, а президент РФ Владимир Путин пытается отвлечь от этой проблемы, считают в США

Россия использует наемников ЧВК Вагнера для сокрытия собственных стараний по усилению раздора в других странах, а заявление президента РФ Владимира Путина о том, что задержание "вагнеровцев" в Беларуси было операцией спецслужб Украины и США лишь отвлекает внимание от вышеупомянутой проблемы. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус, сообщает Голос Америки.

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В Госдепе США заявили, что им известно об использовании Россией "марионеточных сил".

"Эти истории (заявление Путина - ред.) отвлекают внимание от настоящей проблемы, которая заключается в том, что Россия использует эти силы для сокрытия собственных настойчивых усилий поставить правительства других стран в неудобное положение, усилить раздор внутри стран, поддержать автократов, и в общем сеять хаос, чтобы дать России возможность влиять на события глобально", - заявили в Госдепе США.

"Наглое использование Москвой наемников ЧВК Вагнера во всем мире обогащает российскую элиту, принося ущерб странам в которых она работает. Использование Россией компаний влияния для ослабления противников и подавления голоса народа является неприемлемым", - резюмировала Ортагус.

Владислав Сердюк

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