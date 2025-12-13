Государство начинает предоставлять выплаты в случае гибели или ранения журналистов

Виктория Рощина (Фото: Facebook журналистки)

Кабинет министров начинает предоставлять выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, 12 декабря было принято решение, которое обеспечивает единовременную помощь через Государственный комитет телевидения и радиовещания; эта программа предусмотрена в украинском бюджете на 2026 год.

Первую выплату государство осуществляет отцу журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену РФ, отметила Свириденко.

"Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь", – написала премьер.

Она добавила, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей: среди погибших медийщиков есть как украинцы, так и иностранцы.