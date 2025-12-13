Государство начинает предоставлять выплаты в случае гибели или ранения журналистов
Кабинет министров начинает предоставлять выплаты в случае гибели или ранения журналистов при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, 12 декабря было принято решение, которое обеспечивает единовременную помощь через Государственный комитет телевидения и радиовещания; эта программа предусмотрена в украинском бюджете на 2026 год.
Первую выплату государство осуществляет отцу журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в плену РФ, отметила Свириденко.
"Для украинского государства это вопрос справедливости перед теми, кто самоотверженно искал правды, документировал факты российских преступлений и потерял из-за этого жизнь", – написала премьер.
Она добавила, что с начала полномасштабного вторжения Россия убила 21 журналиста при исполнении служебных обязанностей: среди погибших медийщиков есть как украинцы, так и иностранцы.
- Рощина исчезла в августе 2023 года на оккупированной РФ украинской территории. СБУ, а затем и российская сторона подтвердили, что журналистку взяли в плен россияне.
- В октябре 2024 года Коордштаб подтвердил смерть 27-летней журналистки в России. На следующий день было начато расследование смерти Рощиной в плену.
- В апреле 2025 года стало известно, что тело журналистки вернули в Украину. Офис генпрокурора сообщил, что на теле Рощиной обнаружены многочисленные признаки пыток.
- В ноябре Совет ЕС ввел санкции против россиян, в частности, причастных к пыткам журналистки.
