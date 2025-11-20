Евросоюз ввел санкции в отношении причастных к пыткам Рощиной и других пленных

В ЕС заявили о гибели по меньшей мере 15 заключенных в застенках Ростовской области в результате жестокого обращения

Виктория Рощина (Фото: Facebook-аккаунт журналистки)

В четверг, 20 ноября, Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении 10 лиц, ответственных за серьезные нарушения или злоупотребления правами человека и репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции в России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Санкции касаются высокопоставленных чиновников главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Ростовской области, включая следственный изолятор №2.

Читайте также Следствие.Инфо: Журналистка Рощина умерла в следственном изоляторе в Пермском крае

В учреждениях, которыми руководят указанные лица, заключенные, включая пленных, регулярно подвергались избиениям, страдали от острой нехватки продуктов питания и фактически не имели доступа к медицинской и юридической помощи.

Во время допросов заключенные подвергались как психологическому, так и физическому давлению с целью заставить их признаться в совершении преступлений. По меньшей мере 15 заключенных умерли в результате жестокого обращения, включая украинскую журналистку Викторию Рощину.

Также новые ограничения ЕС касаются представителей российской судебной власти, сыгравших ключевую роль в преследовании российского активиста Алексея Горинова, бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы, который был приговорен к трем годам лишения свободы за выражение своего мнения относительно российской агрессии против Украины.

Кроме этого, некоторые внесенные в список лица были причастны к преследованиям россиян, связанных с умершим российским политиком Алексеем Навальным и его фондом.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд на территорию Евросоюза. Также гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

В санкционный список попал Александр Штода, один из руководителей СИЗО №2 города Таганрог, который в августе 2025 года получил заочное подозрение в Украине. Также санкции наложили на главного тюремщика России в Ростовской области Андрея Полякова.

В марте 2024 года Совет ЕС создал новую систему ограничительных мер против лиц, ответственных за нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и оппозиции, а также подрыв демократии и верховенства права в России.