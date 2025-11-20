Євросоюз запровадив санкції щодо причетних до катування Рощиної та інших полонених

В ЄС заявили про загибель щонайменше 15 ув'язнених у катівнях Ростовської області внаслідок жорстокого поводження

Вікторія Рощина (Фото: Facebook-акаунт журналістки)

У четвер, 20 листопада, Рада Європейського Союзу ввела обмежувальні заходи щодо 10 осіб, відповідальних за серйозні порушення або зловживання правами людини та репресії проти громадянського суспільства і демократичної опозиції в Росії. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Санкції стосуються високопосадовців головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ростовській області, зокрема слідчого ізолятора №2.

Читайте також Слідство.Інфо: Журналістка Рощина померла в слідчому ізоляторі в Пермському краї

У закладах, якими керують зазначені особи, ув'язнені, зокрема полонені, регулярно зазнавали побиття, страждали від гострої нестачі харчових продуктів та фактично не мали доступу до медичної та юридичної допомоги.

Під час допитів ув’язнені зазнавали як психологічного, так і фізичного тиску з метою змусити їх зізнатися у скоєнні злочинів. Щонайменше 15 ув'язнених померли внаслідок жорстокого поводження, зокрема й українська журналістка Вікторія Рощина.

Також нові обмеження ЄС стосуються представників російської судової влади, які відіграли ключову роль у переслідуванні російського активіста Олексія Горінова, колишнього муніципального депутата Красносільського району Москви, якого було засуджено до трьох років позбавлення волі за висловлення своєї думки щодо російської агресії проти України.

Крім того, деякі внесені до списку особи були причетні до переслідувань росіян, пов'язаних з померлим російським політиком Олексієм Навальним та його фондом.

Санкції передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд на територію Євросоюзу. Також громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

У санкційний список потрапив Олександр Штода, один з керівників СІЗО №2 міста Таганрог, який у серпні 2025 року отримав заочну підозру в Україні. Також санкції наклали на головного тюремника Росії в Ростовській області Андрія Полякова.

У березні 2024 року Рада ЄС створила нову систему обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та опозиції, а також підрив демократії та верховенства права в Росії.