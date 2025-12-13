Держава почала надавати 300 000 грн у випадку загибелі або поранення журналіста
Кабінет міністрів розпочинає надавати виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов'язків, написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Згодом у пресслужбі уряду повідомили LIGA.net обсяг такої виплати.
За її словами, 12 грудня було ухвалено рішення, яке забезпечує одноразову допомогу через Державний комітет телебачення і радіомовлення; ця програма передбачена в українському бюджеті на 2026 рік.
Першу виплату держава здійснює батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні РФ, зауважила Свириденко.
"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", – написала прем'єрка.
Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення Росія убила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків: серед загиблих медійників є як українці, так і іноземці.
ОНОВЛЕНО. У пресслужбі Кабміну повідомили LIGA.net, що наразі ця виплата становить 302 800 грн.
Там уточнили, що згідно з бюджетом 2026 року ця сума буде більшою, оскільки виплата прив'язана до прожиткового мінімуму, який зросте.
В уряді зазначили, що ці кошти виділяються у межах програм Міністерства фінансів. Йдеться про існуючу бюджетну програму про державні стипендії діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків, та премії в інформаційній галузі.
"На наступний 2026 рік закладаємо кошти під неї", – зазначили в Кабміні.
У пресслужбі також пояснили, що раніше такі виплати не здійснювались, оскільки не було відповідних рішень від профільної міжвідомчої комісії.
"Тепер активізовуємо цей процес", – підсумували в уряді.
- Рощина зникла у серпні 2023 року на окупованій РФ українській території. СБУ, а потім і російська сторона підтвердили, що журналістку взяли в полон росіяни.
- У жовтні 2024 року Коордштаб підтвердив смерть 27-річної журналістки в Росії. Наступного дня було розпочато розслідування смерті Рощиної в полоні.
- У квітні 2025 року стало відомо, що тіло журналістки повернули до України. Офіс генпрокурора повідомив, що на тілі Рощиної виявлено численні ознаки катування.
- У листопаді Рада ЄС запровадила санкції проти росіян, зокрема, причетних до катувань журналістки.
