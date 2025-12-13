Держава почала надавати 300 000 грн у випадку загибелі або поранення журналіста

Першу одноразову виплату від уряду отримав батько журналістки Рощиної, яка загинула в російському полоні

Вікторія Рощина (Фото: Facebook журналістки)

Кабінет міністрів розпочинає надавати виплати у випадку загибелі або поранення журналістів під час виконання професійних обов'язків, написала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Згодом у пресслужбі уряду повідомили LIGA.net обсяг такої виплати.

За її словами, 12 грудня було ухвалено рішення, яке забезпечує одноразову допомогу через Державний комітет телебачення і радіомовлення; ця програма передбачена в українському бюджеті на 2026 рік.

Першу виплату держава здійснює батькові журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні РФ, зауважила Свириденко.

"Для української держави це питання справедливості перед тими, хто самовіддано шукав правди, документував факти російських злочинів і втратив через це життя", – написала прем'єрка.

Вона додала, що від початку повномасштабного вторгнення Росія убила 21 журналіста під час виконання службових обовʼязків: серед загиблих медійників є як українці, так і іноземці.

ОНОВЛЕНО. У пресслужбі Кабміну повідомили LIGA.net, що наразі ця виплата становить 302 800 грн.

Там уточнили, що згідно з бюджетом 2026 року ця сума буде більшою, оскільки виплата прив'язана до прожиткового мінімуму, який зросте.

В уряді зазначили, що ці кошти виділяються у межах програм Міністерства фінансів. Йдеться про існуючу бюджетну програму про державні стипендії діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків, та премії в інформаційній галузі.

"На наступний 2026 рік закладаємо кошти під неї", – зазначили в Кабміні.

У пресслужбі також пояснили, що раніше такі виплати не здійснювались, оскільки не було відповідних рішень від профільної міжвідомчої комісії.

"Тепер активізовуємо цей процес", – підсумували в уряді.