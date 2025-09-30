Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" бригады морской пехоты России
Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины показали видео 18+, как вплотную разбили позиции "элитной" 810 бригады морской пехоты России.
Операцию выполнили операторы первого отряда 144-го центра ССО на Северо-Слобожанском направлении.
Группа спецназовцев скрыто подошла к позициям врага. Прямые действия бойцы начали с одиночного четкого выстрела и уничтожения морпеха РФ.
После SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) операторы продолжили зачистку позиций дезориентированных оккупантов, уничтожив двух из них. Наконец операторы окружили "лежку" морпеха и заставили его сдаться.
В результате специальных действий группа ССО уничтожила трех морских пехотинцев 810 бригады, а еще одного взяла в плен.
СПРАВКА810 бригада морской пехоты, дислоцирующаяся во временно оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.
810 бригада РФ уже неоднократно страдала от украинских атаки, в том числе и со стороны ССО.
- 24 сентября в ССО рассказали, что устроили засаду в тылу врага на территории России и уничтожили транспорт врага и его экипаж.
- 26 сентября сообщалось, что бойцы ССО уничтожили "Искандеры" ракетной бригады в Курской области, а также другую военную технику.
- 29 сентября ССО отчитались, что устроили засаду на территории РФ и уничтожили врага, захватив трофеи.
