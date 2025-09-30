Группа ССО вплотную "размотала" позиции "элитной" бригады морской пехоты России

Спецназовцы скрыто подошли к позициям врага и разбили позиции морских пехотинцев РФ

Скриншот из видео ССО

Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины показали видео 18+, как вплотную разбили позиции "элитной" 810 бригады морской пехоты России.

Операцию выполнили операторы первого отряда 144-го центра ССО на Северо-Слобожанском направлении.

Группа спецназовцев скрыто подошла к позициям врага. Прямые действия бойцы начали с одиночного четкого выстрела и уничтожения морпеха РФ.

После SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) операторы продолжили зачистку позиций дезориентированных оккупантов, уничтожив двух из них. Наконец операторы окружили "лежку" морпеха и заставили его сдаться.

В результате специальных действий группа ССО уничтожила трех морских пехотинцев 810 бригады, а еще одного взяла в плен.

СПРАВКА 810 бригада морской пехоты, дислоцирующаяся во временно оккупированном Севастополе, принимает активное участие в наступательных действиях на Северо-Слобожанском направлении. Личный состав этой бригады причастен к совершению военных преступлений, в частности казни украинских военнопленных.



810 бригада РФ уже неоднократно страдала от украинских атаки, в том числе и со стороны ССО