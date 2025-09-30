Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" бригади морської піхоти Росії

Спецпризначенці приховано підійшли до позицій ворога та розбили позиції морських піхотинців РФ

Скриншот з відео ССО

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України показали відео 18+, як впритул розбили позиції "елітної" 810 бригади морської піхоти Росії.

Операцію виконали оператори першого загону 144-го центру ССО на Північно-Слобожанському напрямку.

Група спецпризначенців приховано підійшла до позицій ворога. Прямі дії бійці розпочали з поодинокого чіткого пострілу і знищення морпіха РФ.

Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованих окупантів, знищивши двох із них. Насамкінець оператори оточили "лежку" морпіха та змусили його здатися.

У результаті спеціальних дій група ССО знищила трьох морських піхотинців 810 бригади, а ще одного взяла в полон.

ДОВІДКА 810 бригада морської піхоти, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.



