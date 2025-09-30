Група ССО впритул "розмотала" позиції "елітної" бригади морської піхоти Росії
Сили спеціальних операцій Збройних Сил України показали відео 18+, як впритул розбили позиції "елітної" 810 бригади морської піхоти Росії.
Операцію виконали оператори першого загону 144-го центру ССО на Північно-Слобожанському напрямку.
Група спецпризначенців приховано підійшла до позицій ворога. Прямі дії бійці розпочали з поодинокого чіткого пострілу і знищення морпіха РФ.
Після SLLS (Stop – Listen – Look – Smell) оператори продовжили зачистку позицій дезорієнтованих окупантів, знищивши двох із них. Насамкінець оператори оточили "лежку" морпіха та змусили його здатися.
У результаті спеціальних дій група ССО знищила трьох морських піхотинців 810 бригади, а ще одного взяла в полон.
ДОВІДКА810 бригада морської піхоти, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Північно-Слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених.
810 бригада РФ вже неодноразово була під українськими атаками, зокрема і з боку ССО.
- 24 вересня у ССО розповіли, що влаштували засідку в тилу ворога на території Росії й знищили транспорт ворога та його екіпаж.
- 26 вересня повідомлялося, що бійці ССО знищили "Іскандери" ракетної бригади у Курській області, а також іншу військову техніку.
- 29 вересня ССО відзвітували, що влаштували засідку на території РФ і знищили ворога, захопивши трофеї.
Коментарі (0)