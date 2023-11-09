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Идея "союза славян", деятельность в пользу России. Минюст требует запретить секту "АллатРа

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 15:24
Идея
Фото: СБУ

Министерство юстиции требует запретить псевдорелигиозную организацию АллатРа, продвигавшую пророссийские нарративы и идею "союза славянских народов". Об этом сообщает Следствие.Инфо.

1 ноября СБУ и Нацполиция провели по всей стране обыски у участников АллатРы.

"В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки, действовавших в пользу спецслужб РФ", – сообщили правоохранители.

Секта оправдывала вооруженную агрессию РФ, продвигала российскую идею о создании "союза славянских народов" и призвала россиян обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.

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По данным следствия, лидеры группировки, среди которых Игорь Данилов, которому 2 ноября прокуроры сообщили о подозрении в госизмене, незаконно выехали за границу весной 2022 года, используя поддельные документы о снятии с военного учета. Несмотря на это, они продолжают дистанционно управлять сектой.

В настоящее время АллатРа имеет свои филиалы на территории Украины, России, Белоруссии и еще нескольких стран Европы, Центральной Азии и США.

СПРАВКА. АллатРа основана в 2011 году в Киеве как "общественное движение" Даниловым и Галиной Яблочкиной. По мнению религиоведов, учение секты является смесью элементов ближневосточной мифологии, зороастризма, гностицизма, теософии, агни-йоги. "Священной книгой" считается "АллатРа", изданная под псевдонимом "Анастасия Новых" (имя Анастасия носила одна из дочерей последнего российского императора Николая II, а Новых – дополнение к фамилии, полученной от него же в 1906 году Григорием Распутиным). В августе 2023 года АллатРа была признана в России "нежелательной организацией".

В материале отмечается, что сейчас участникам секты грозит подозрение в государственной измене, создании преступной организации, пропаганде коммунистического тоталитарного режима и оправдывании войны (до 15 лет или пожизненном лишении свободы с конфискацией имущества).

  • В 2020 году в Раде разрабатывали законопроект о борьбе с сектами.
  • 2 ноября СБУ и Нацполиция официально заявили о проведении операции против АллатРы, которую спецслужбы называют в сообщении "международной преступной организацией".
Ульяна Кричковская
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