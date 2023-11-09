Ідея "союзу слов'ян", діяльність на користь Росії. Мін'юст вимагає заборонити секту "АллатРа"

Міністерство юстиції вимагає заборонити псевдорелігійну організацію "АллатРа", яка просувала проросійські наративи та ідею "союзу слов’янських народів". Про це повідомляє Слідство.Інфо.

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1 листопада СБУ та Нацполіція провели по всій країні обшуки в учасників АллатРи.

"У результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб РФ", – повідомили правоохоронці.

Секта виправдовувала збройну агресію РФ, просувала російську ідею про створення "союзу слов’янських народів" та закликала росіян обстрілювати цивільну інфраструктуру України.

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За даними слідства, лідери угруповання, серед яких Ігор Данилов, якому 2 листопада прокурори повідомили про підозру в держзраді, незаконно виїхали за кордон навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Попри це, вони продовжують дистанційно керувати сектою.

Наразі АллатРа має свої філії на території України, Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

ДОВІДКА. АллатРа заснована у 2011 році у Києві як "громадський рух" Даниловим та Галиною Яблучкіною. На думку релігієзнавців, вчення секти є сумішшю елементів близькосхідної міфології, зороастризму, гностицизму, теософії, агні-йоги. "Священною книгою" вважається "АллатРа", яка видана під псевдонімом "Анастасія Нових" (ім'я Анастасія носила одна з дочок останнього російського імператора Миколи II, а Нових – доповнення до прізвища, яке отримав від нього ж у 1906 році Григорій Распутін). У серпні 2023 року АллатРа була визнана в Росії "небажаною організацією".

У матеріалі зазначається, що зараз учасникам секти загрожує підозра в державній зраді, створенні злочинної організації, пропаганді комуністичного тоталітарного режиму та виправдовуванні війни (до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна).

2020 року у Раді розробляли законопроєкт про боротьбу з сектами.

2 листопада СБУ та Нацполіція офіційно заявили про проведення операції проти АллатРи, яку спецслужби називають у повідомленні "міжнародною злочинною організацією".

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