Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Импичмент президента: профильный комитет одобрил законопроект

Импичмент президента: профильный комитет одобрил законопроект - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
06.09.2019, 18:54

Парламент может принять законопроект уже на следующем пленарном заседании

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует депутатам одобрить законопроект об импичменте президента (№1012). Об этом сообщает Укринформ.

За это проголосовали 16 членов комитета, еще двое удержались и три – были против. Примечательно, что при рассмотрении проекта отсутствовал докладчик – вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Таким образом, нардепы смогут принять законопроект уже на следующем пленарном заседании, которое состоится во вторник, 10 сентября. 

Справка. Проектом закона предусмотрена процедура импичмента, с помощью которой депутаты смогут снять с должности президента в случае совершения им госизмены или другого преступления.

Для того, чтобы инициировать процедуру нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого будет создана временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 300 голосами.

 Читайте также: Неприкосновенность. Почему Рада приняла проект Порошенко: видео

Напишите нам
верховная рада Владимир Зеленский президент законопроект комитет импичмент Руслан Стефанчук
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 