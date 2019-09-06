Импичмент президента: профильный комитет одобрил законопроект

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует депутатам одобрить законопроект об импичменте президента (№1012). Об этом сообщает Укринформ.

За это проголосовали 16 членов комитета, еще двое удержались и три – были против. Примечательно, что при рассмотрении проекта отсутствовал докладчик – вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Таким образом, нардепы смогут принять законопроект уже на следующем пленарном заседании, которое состоится во вторник, 10 сентября.

Справка. Проектом закона предусмотрена процедура импичмента, с помощью которой депутаты смогут снять с должности президента в случае совершения им госизмены или другого преступления.

Для того, чтобы инициировать процедуру нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого будет создана временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 300 голосами.

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