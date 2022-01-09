Из Казахстана в Киев вылетел самолет с украинцами
09.01.2022, 19:59
Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)
Из столицы Казахстана вылетел рейсовый самолет с 33 гражданами Украины. Запланировано еще два рейса. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", – написал он.
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- Токаев обратился за "помощью" по ОДКБ. Россия начала перебрасывать десантников. У Токаева уверяют, что ОДКБ якобы не участвует в боевых операциях. Уже есть официальные сообщения МВД о десятках убитых и раненых протестующих. Силовики задержали около 4500 человек.
- 7 января Токаев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за "оперативную реакцию" и заявил, что дал армии приказ стрелять на поражение без предупреждения.
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Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
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