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Из Казахстана в Киев вылетел самолет с украинцами

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 19:59
Из Казахстана в Киев вылетел самолет с украинцами - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Из столицы Казахстана вылетел рейсовый самолет с 33 гражданами Украины. Запланировано еще два рейса. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Рейсовый самолет из Нур-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января. Работаем над организацией возвращения остальных обратившихся за помощью украинцев, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", – написал он.

Из Казахстана в Киев вылетел самолет с украинцами
Вадим Ребрина
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казахстан дмитрий кулеба
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