Израиля ударил по иранской радиолокационной системе: The Israel Times публикует снимки
Во время воздушной атаки на Иран минувшей ночью армия Израиля повредила радиолокационную систему возле аэропорта города Исфахан. Об этом сообщает издание The Times of Israel , опубликовавшее спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения после израильского удара по этому району ночью.
По данным издания, дополнительные спутниковые снимки радара с синтезированной апертурой также свидетельствуют о том, что объектом обстрела была радиолокационная станция вблизи аэропорта Исфахана.
Снимки радара с синтезированной апертурой Umbra, полученные в 0648Z 19APR2024, демонстрируют повреждения иранской батареи стратегических зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ2 в Исфахане с 15APR2024. На снимках видно поврежденный радар обнаружения цели 30N6E, который все еще находится на стационарной стойке радара.
Умбра synthetic oberture radar изображением 0648Z 19APR2024 показало, что судимость к Иранской S-300PMU2 стратегического surface-to-air missile battery в Isfahan since 15APR2024. A probable damaged 30N6E target engagement radar был visible в imagery still on the radar… pic.twitter.com/eqMFTanPOH— Chris Biggers (@CSBiggers) 19 апреля 2024
В то же время по данным издания, другие компоненты системы батареи были вывезены с полигона. Их статус и местонахождение пока неизвестны. Высокопоставленный американский военный собеседник в разговоре с FOX News отметил, что "израильтяне попали в то, во что намеревались попасть".
Ранее телеканал ABC писал, что израильский удар вблизи Исфахана был направлен на радиолокационную систему, которая была частью системы противовоздушной обороны иранского ядерного объекта в Натанзе.
- Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.
- Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.
- Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.
- 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.
- 19 апреля сообщалось, что США заранее знали о планах Израиля нанести удары по объектам Ирана 19 апреля, однако не одобрили их.
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