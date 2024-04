Израиля ударил по иранской радиолокационной системе: The Israel Times публикует снимки

Во время воздушной атаки на Иран минувшей ночью армия Израиля повредила радиолокационную систему возле аэропорта города Исфахан. Об этом сообщает издание The Times of Israel , опубликовавшее спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения после израильского удара по этому району ночью.

По данным издания, дополнительные спутниковые снимки радара с синтезированной апертурой также свидетельствуют о том, что объектом обстрела была радиолокационная станция вблизи аэропорта Исфахана.

Снимки радара с синтезированной апертурой Umbra, полученные в 0648Z 19APR2024, демонстрируют повреждения иранской батареи стратегических зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ2 в Исфахане с 15APR2024. На снимках видно поврежденный радар обнаружения цели 30N6E, который все еще находится на стационарной стойке радара.

Умбра synthetic aperture radar изображением 0648Z 19APR2024 показало повреждения Иранской S-300PMU2 стратегического surface-to-air missile battery в Isfahan since 15APR2024. A probable damaged 30N6E target engagement radar был visible в imagery still on the radar