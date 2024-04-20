Израиля ударил по иранской радиолокационной системе: The Israel Times публикует снимки

Ранее телеканал ABC писал, что вероятный израильский удар был направлен на радиолокационную систему.

Иран. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Во время воздушной атаки на Иран минувшей ночью армия Израиля повредила радиолокационную систему возле аэропорта города Исфахан. Об этом сообщает издание The Times of Israel , опубликовавшее спутниковые снимки, на которых зафиксированы повреждения после израильского удара по этому району ночью.

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По данным издания, дополнительные спутниковые снимки радара с синтезированной апертурой также свидетельствуют о том, что объектом обстрела была радиолокационная станция вблизи аэропорта Исфахана.

Снимки радара с синтезированной апертурой Umbra, полученные в 0648Z 19APR2024, демонстрируют повреждения иранской батареи стратегических зенитно-ракетных комплексов С-300ПМУ2 в Исфахане с 15APR2024. На снимках видно поврежденный радар обнаружения цели 30N6E, который все еще находится на стационарной стойке радара.

Умбра synthetic oberture radar изображением 0648Z 19APR2024 показало, что судимость к Иранской S-300PMU2 стратегического surface-to-air missile battery в Isfahan since 15APR2024. A probable damaged 30N6E target engagement radar был visible в imagery still on the radar… pic.twitter.com/eqMFTanPOH — Chris Biggers (@CSBiggers) 19 апреля 2024

В то же время по данным издания, другие компоненты системы батареи были вывезены с полигона. Их статус и местонахождение пока неизвестны. Высокопоставленный американский военный собеседник в разговоре с FOX News отметил, что "израильтяне попали в то, во что намеревались попасть".

Ранее телеканал ABC писал, что израильский удар вблизи Исфахана был направлен на радиолокационную систему, которая была частью системы противовоздушной обороны иранского ядерного объекта в Натанзе.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила , что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля. Американский президент Джо Байден публично заявил , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

публично , что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном. Министерство иностранных дел осудило массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта.

массированную атаку Ирана на Израиль, призвав не допустить более масштабного регионального конфликта. 15 апреля американские силы на Ближнем Востоке заявили , что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников.

, что во время массированной воздушной атаки Ирана по территории Израиля перехватили "по меньшей мере" шесть баллистических ракет и более 80 ударных беспилотников. 19 апреля сообщалось , что США заранее знали о планах Израиля нанести удары по объектам Ирана 19 апреля, однако не одобрили их.