Ізраїль вдарив по іранській радіолокаційній системі: The Israel Times публікує супутникові знімки

Під час повітряної атаки на Іран минулої ночі, армія Ізраїлю пошкодила радіолокаційну систему біля аеропорту міста Ісфахан. Про це повідомляє видання The Times of Israel, яке опублікувало супутникові знімки, на яких зафіксовані пошкодження після ізраїльського удару по цьому району вночі.

За даними видання, додаткові супутникові знімки радара з синтезованою апертурою також свідчать про те, що об'єктом обстрілу була радіолокаційна станція поблизу аеропорту Ісфахана.

Знімки радара з синтезованою апертурою Umbra, отримані о 0648Z 19APR2024, демонструють пошкодження іранської батареї стратегічних зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ2 в Ісфахані з 15APR2024. На знімках видно пошкоджений радар виявлення цілі 30N6E, який все ще перебуває на стаціонарній стійці радара.

Umbra synthetic aperture radar imagery acquired 0648Z 19APR2024 showed evidence of damage to the Iranian S-300PMU2 strategic surface-to-air missile battery in Isfahan since 15APR2024. A probable damaged 30N6E target engagement radar was visible in imagery still on the radar… pic.twitter.com/eqMFTanPOH