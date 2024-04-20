Ізраїль вдарив по іранській радіолокаційній системі: The Israel Times публікує супутникові знімки

Раніше телеканал ABC писав, що ізраїльський удар був спрямований на радіолокаційну систему

Іран. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Під час повітряної атаки на Іран минулої ночі, армія Ізраїлю пошкодила радіолокаційну систему біля аеропорту міста Ісфахан. Про це повідомляє видання The Times of Israel, яке опублікувало супутникові знімки, на яких зафіксовані пошкодження після ізраїльського удару по цьому району вночі.

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За даними видання, додаткові супутникові знімки радара з синтезованою апертурою також свідчать про те, що об'єктом обстрілу була радіолокаційна станція поблизу аеропорту Ісфахана.

Знімки радара з синтезованою апертурою Umbra, отримані о 0648Z 19APR2024, демонструють пошкодження іранської батареї стратегічних зенітно-ракетних комплексів С-300ПМУ2 в Ісфахані з 15APR2024. На знімках видно пошкоджений радар виявлення цілі 30N6E, який все ще перебуває на стаціонарній стійці радара.

Umbra synthetic aperture radar imagery acquired 0648Z 19APR2024 showed evidence of damage to the Iranian S-300PMU2 strategic surface-to-air missile battery in Isfahan since 15APR2024. A probable damaged 30N6E target engagement radar was visible in imagery still on the radar… pic.twitter.com/eqMFTanPOH — Chris Biggers (@CSBiggers) April 19, 2024

Водночас за даними видання, інші компоненти системи батареї були вивезені з полігону. Їхній статус і місцеперебування наразі невідомі. Високопоставлений американський військовий співрозмовник у розмові з FOX News зазначив, що "ізраїльтяни влучили в те, у що мали намір влучити".

Раніше телеканал ABC писав, що ізраїльський удар поблизу Ісфахана був спрямований на радіолокаційну систему, яка була частиною системи протиповітряної оборони іранського ядерного об'єкта в Натанзі.

Пізно ввечері 13 квітня 2024 року пресслужба ЦАХАЛ повідомила, що Іран запустив зі своєї території безпілотники в бік Ізраїлю.

Американський президент Джо Байден публічно заявив, що війська США допомогли Ізраїлю збити майже всі безпілотники та ракети, запущені Іраном.

Міністерство закордонних справ засудило масовану атаку Ірану на Ізраїль, закликавши не допустити масштабнішого регіонального конфлікту.

15 квітня американські сили на Близькому Сході заявили, що під час масованої повітряної атаки Ірану по території Ізраїлю перехопили "щонайменше" шість балістичних ракет і понад 80 ударних безпілотників.

19 квітня повідомлялося, що США заздалегідь знали про плани Ізраїлю завдати ударів по об'єктах Ірану 19 квітня, однак не схвалили їх.

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