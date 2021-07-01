"Жахнем, если захотим". Кулеба предположил, зачем Путин устроил провокацию в Черном море

Украина предупредила НАТО, что Россия хочет установить контроль в Черном море и играет на повышение ставок. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, зачем РФ устроила провокацию против корабля НАТО – британского эсминца Defender.

"Это попытка России показать свою силу и сыграть на повышение ставок", – считает министр. По его словам, заявление об обстреле военного корабля – это почти акт агрессии. Но британцы отреагировали красиво и элегантно, сыграв на понижение ставок.

Кулеба говорит, что инцидент в Черном море – это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая – мы жахнем, если захотим. И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".

Любое обострение, которое устраивает Россия, укладывается в эту логику, объясняет он.

На вопрос, почему Альянс до сих пор не сформировал стратегию поведения в черноморском регионе, Кулеба ответил: "Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе".

По его словам, у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. И очень важно, чтобы "Черное море не повторило судьбу Азовского".

К полномасштабному столкновению с НАТО в Черном море Россия не готова, уверен министр иностранных дел: "Признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. … Они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех".

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Валерия Кондратова

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