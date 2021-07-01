"Жахнем, если захотим". Кулеба предположил, зачем Путин устроил провокацию в Черном море
Украина предупредила НАТО, что Россия хочет установить контроль в Черном море и играет на повышение ставок. Об этом в интервью LIGA.net сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос, зачем РФ устроила провокацию против корабля НАТО – британского эсминца Defender.
"Это попытка России показать свою силу и сыграть на повышение ставок", – считает министр. По его словам, заявление об обстреле военного корабля – это почти акт агрессии. Но британцы отреагировали красиво и элегантно, сыграв на понижение ставок.
Кулеба говорит, что инцидент в Черном море – это не единичный эпизод. Путин хотел показать две вещи, уверен он: "Первая – мы жахнем, если захотим. И вторая – создать ситуацию, в которой другая сторона вынуждена или повышать ставки, а это выгодно России, или демонстрировать, что она не настолько решительная и жесткая, как Москва".
Любое обострение, которое устраивает Россия, укладывается в эту логику, объясняет он.
На вопрос, почему Альянс до сих пор не сформировал стратегию поведения в черноморском регионе, Кулеба ответил: "Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, что если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе".
По его словам, у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. И очень важно, чтобы "Черное море не повторило судьбу Азовского".
К полномасштабному столкновению с НАТО в Черном море Россия не готова, уверен министр иностранных дел: "Признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. … Они понимают, что в противостоянии с НАТО в целом они не имеют шансов на успех".
- 23 июня у крымского мыса Фиолент произошел инцидент: оккупанты якобы "открыли предупредительный огонь и сбросили бомбы" по курсу британского эсминца HMS Defender. РФ утверждает, что тот "нарушил границу России". Британия назвала заявление выдумкой: мол, выстрелы мы слышали, но списали это на учения, о которых Москва заранее предупреждала, а корабль не изменил курс и продолжил путь "в рамках международно-признанных территориальных вод Украины".
- 24 июня в МИД РФ угрожали "бомбить по цели" корабли НАТО, которые зайдут на временно оккупированную РФ часть акватории Черного моря.
- В тот же день министр обороны Британии Уоллес заявил, что британскому флоту не помешают ходить у Крыма, а премьер страны Джонсон – что они все делали правильно
Читайте полный текст интервью: Дмитрий Кулеба: Путин в ситуации с Северным потоком-2 сидит в тени и кайфует
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