К отравлению Навального причастна ФСБ, при этом убивать его не хотели – The Guardian
Западные спецслужбы пришли к выводу, что отравление Навального организовала ФСБ – они пытались заставить политика покинуть страну
Западные спецслужбы считают, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было организовано Федеральной службой безопасности РФ. При этом, политика планировали не убить, а заставить покинуть страну, сообщает The Guardian.
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В частности, эта информация подкрепляет решение Евросоюза применить санкции к чиновникам из РФ, в число которых попал и глава ФСБ Александр Бортников, говорится в сообщении.
Вчера, 14 октября, Еврокомиссия пришла к выводу, что Навальный "находился под пристальным наблюдением ФСБ во время его поездки в Сибирь в августе 2020 года".
Исходя из этого, спецслужбы Великобритании, Германии и Франции пришли к выводу, что отравление было возможно только при участии Федеральной службы безопасности.
Вместе с тем, источники информации утверждают, что операция по отравлению российского оппозиционера была разработана не с целью его убить, а чтобы сделать ему "недвусмысленное предупреждение" и заставить покинуть страну. "ФСБ контролирует многие яды<...>и если бы Навального хотели убить, они бы это сделали", – сообщили источники.
- Утром 20 августа 2020 года Алексею Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление.
- 22 августа российского оппозиционера перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 7 сентября Алексея Навального вывели из комы, а 23 сентября выписали из больницы.
- 1 октября оппозиционер заявил, что за его отравлением стоит Владимир Путин, на что Кремль в ответ назвал Навального бесстыдником и подлецом.
- 15 октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников за отравление Навального – в числе прочих в санкционный список попал и Бортников.
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