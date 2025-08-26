Кабмин 26 августа обновит правила пересечения границы для мужчин до 22 лет – Зеленский
На заседании правительства во вторник, 26 августа, будут обновлены правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18–22 лет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.
"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать", – заявил глава государства.
Также Зеленский обсудил со Свириденко сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продление грантовой помощи для закупки природного газа.
Отдельно затронули тему расширения программы "єВідновлення". По словам президента, у украинцев будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Свириденко должна впоследствии представить все детали.
- 29 мая нардеп Вениславский сообщил, что депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. По предварительным данным, речь шла об увеличении возраста с 18 до 23–24 лет.
- 12 августа Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.
- 18 августа Свириденко заявляла, что правительство готовит соответствующее постановление.
- 22 августа соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. Депутат Федиенко утверждал, что Кабмин якобы не хочет принять такое постановление.
