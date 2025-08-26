Кабмин 26 августа обновит правила пересечения границы для мужчин до 22 лет – Зеленский

В ближайшее время возможность выезжать за пределы Украины для мужчин 18–22 лет должна заработать, заявил президент

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко (Фото: ОП)

На заседании правительства во вторник, 26 августа, будут обновлены правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18–22 лет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам совещания с премьер-министром Юлией Свириденко.

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин от 18 до 22 лет. Согласовали все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать", – заявил глава государства.

Также Зеленский обсудил со Свириденко сотрудничество с Норвегией в рамках подготовки к отопительному сезону и продление грантовой помощи для закупки природного газа.

Отдельно затронули тему расширения программы "єВідновлення". По словам президента, у украинцев будет больше возможностей для компенсации потери имущества на временно оккупированных территориях. Свириденко должна впоследствии представить все детали.

29 мая нардеп Вениславский сообщил, что депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. По предварительным данным, речь шла об увеличении возраста с 18 до 23–24 лет.

12 августа Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.

18 августа Свириденко заявляла, что правительство готовит соответствующее постановление.

22 августа соответствующий законопроект зарегистрировали в Раде. Депутат Федиенко утверждал, что Кабмин якобы не хочет принять такое постановление.