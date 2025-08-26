Уряд 26 серпня оновить правила перетину кордону для чоловіків до 22 років – Зеленський

Найближчим часом можливість виїжджати за межі України для чоловіків 18–22 років має запрацювати, заявив президент

Володимир Зеленський та Юлія Свириденко (Фото: ОП)

На засіданні уряду у вівторок, 26 серпня, будуть оновлені правила перетину кордону для чоловіків віком 18–22 років. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", – заявив глава держави.

Також Зеленський обговорив зі Свириденко співпрацю з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону й продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.

Окремо торкнулися теми розширення програми "єВідновлення". За словами президента, в українців буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Свириденко має згодом представити всі деталі.

29 травня нардеп Веніславський повідомив, що депутати обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йшлося про збільшення віку з 18 до 23–24 років.

12 серпня Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців віком до 22 років.

18 серпня Свириденко заявляла, що уряд готує відповідну постанову.

22 серпня відповідний законопроєкт зареєстрували в Раді. Депутат Федієнко стверджував, що Кабмін нібито не бажає прийняти таку постанову.