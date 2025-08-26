Уряд 26 серпня оновить правила перетину кордону для чоловіків до 22 років – Зеленський
На засіданні уряду у вівторок, 26 серпня, будуть оновлені правила перетину кордону для чоловіків віком 18–22 років. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами наради з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.
"Сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", – заявив глава держави.
Також Зеленський обговорив зі Свириденко співпрацю з Норвегією в межах підготовки до опалювального сезону й продовження грантової допомоги для закупівлі природного газу.
Окремо торкнулися теми розширення програми "єВідновлення". За словами президента, в українців буде більше можливостей для компенсації втрати майна на тимчасово окупованих територіях. Свириденко має згодом представити всі деталі.
- 29 травня нардеп Веніславський повідомив, що депутати обговорюють можливість підвищити віковий поріг для дозволу на виїзд чоловіків за кордон. Попередньо, йшлося про збільшення віку з 18 до 23–24 років.
- 12 серпня Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для українців віком до 22 років.
- 18 серпня Свириденко заявляла, що уряд готує відповідну постанову.
- 22 серпня відповідний законопроєкт зареєстрували в Раді. Депутат Федієнко стверджував, що Кабмін нібито не бажає прийняти таку постанову.
