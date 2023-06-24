Кадыров выступил на стороне Путина. Назвал действия Пригожина "гнусным предательством"

Гауляйтер временно оккупированной Москвой Чеченской Республики Ичкерия Рамзан Кадыров выступил против "мятежа" главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина, назвав его "гнусным предательством". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, действия Пригожина — это "нож в спину и настоящий военный мятеж".

Кадыров заявил, что поддерживает диктатора Владимира Путина и написал, что его боевики из Чечни "уже выехали в зоны напряженности".

"Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жёсткие меры, то мы готовы", — заявил Кадыров.

Ранее Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" Пригожина, назвав его "предательством и изменой России" и отдал приказ о "нейтрализации".

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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