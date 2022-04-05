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КГГА призвала пока не возвращаться в Киев и пригороды

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 08:43
КГГА призвала пока не возвращаться в Киев и пригороды - Фото
Памятник основателям Киева (Фото: needpix.com)

Киевская горгосадминистрация призывает пока не возвращаться в Киев. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале КГГА.

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"Киевлян призывают не забывать о возможной опасности, а выехавших из столицы и пригородов – пока воздержаться от возвращения", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что специалистам надо дать возможность сделать качественно свою работу. В пригородах, где шли тяжелые бои, проводится работа по разминированию. В нескольких районах области – круглосуточный комендантский час.

В КГГА призывают не торопиться, обязательно соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами о воздушной тревоге.

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Марк Сировой
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