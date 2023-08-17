Климкин о заявлении Йенссена: НАТО ищет сценарии в случае "патовой" ситуации на фронте
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя резонансное заявление директора офиса генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина якобы может стать членом Альянса в обмен на то, чтобы отдать часть территорий России, предположил, что, вероятно, таким образом западные союзники рассматривают модели безопасности для Украины, учитывая ситуацию на поле боя.
15 августа Йенсен предположил, что Украина якобы может получить членство в НАТО в обмен на то, чтобы отдать часть территорий стране-агрессору. По его мнению, такой вариант мог бы быть "частью окончания войны".
На это заявление жестко отреагировали в Офисе президента, СНБО и МИД.
На следующий день руководитель офиса генсека НАТО извинился за свои высказывания, заявив, что Украине нужны гарантии безопасности на будущее, а украинцы сами должны решать, на каких условиях они будут готовы начать переговоры и о чем готовы договариваться.
По мнению Климкина, заявление Йенссена было озвучено некорректно, а выбор слов был "плохим и неловким", что вызвало резонанс в Украине и России, и стало причиной для извинений.
"Эти слова свидетельствуют, что наши союзники допускают "патовую" ситуацию на поле боя, временную или более длительную и соответственно ведут дискуссию, что это будет означать в смысле моделей безопасности", – написал он в Facebook.
Климкин подчеркнул, что украинцы не воспримут такой "бартер" и не позволят отдать территории, одновременно призвал понять логику западных союзников.
Он оценил, что гипотетически, если НАТО примет решение о членстве Украины в Альянсе, но в этот момент еще не будут освобождены все территории, то НАТО решит распространить пятую статью о коллективной обороне на территории, подконтрольной Украине.
"В то же время любые дальнейшие действия по освобождению наших территорий будут означать нанесение РФ ударов уже по территории НАТО, что ставит вопрос, а должны ли мы согласовывать действия по освобождению территорий в рамках НАТО и если да, то не является ли это ограничением нашего суверенитета в отношении наших территорий?", – подчеркнул он.
- В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей продолжения военной поддержки Украины, чтобы она обстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.
- 6 августа издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина будто бы согласилась на начало мирных переговоров до вывода войск РФ со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это.
- Советник главы ОП Подоляк заявил, что не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях.
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