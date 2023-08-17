Климкин о заявлении Йенссена: НАТО ищет сценарии в случае "патовой" ситуации на фронте

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя резонансное заявление директора офиса генсека НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина якобы может стать членом Альянса в обмен на то, чтобы отдать часть территорий России, предположил, что, вероятно, таким образом западные союзники рассматривают модели безопасности для Украины, учитывая ситуацию на поле боя.

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15 августа Йенсен предположил, что Украина якобы может получить членство в НАТО в обмен на то, чтобы отдать часть территорий стране-агрессору. По его мнению, такой вариант мог бы быть "частью окончания войны".

На это заявление жестко отреагировали в Офисе президента, СНБО и МИД.

На следующий день руководитель офиса генсека НАТО извинился за свои высказывания, заявив, что Украине нужны гарантии безопасности на будущее, а украинцы сами должны решать, на каких условиях они будут готовы начать переговоры и о чем готовы договариваться.

По мнению Климкина, заявление Йенссена было озвучено некорректно, а выбор слов был "плохим и неловким", что вызвало резонанс в Украине и России, и стало причиной для извинений.

"Эти слова свидетельствуют, что наши союзники допускают "патовую" ситуацию на поле боя, временную или более длительную и соответственно ведут дискуссию, что это будет означать в смысле моделей безопасности", – написал он в Facebook.

Климкин подчеркнул, что украинцы не воспримут такой "бартер" и не позволят отдать территории, одновременно призвал понять логику западных союзников.

Он оценил, что гипотетически, если НАТО примет решение о членстве Украины в Альянсе, но в этот момент еще не будут освобождены все территории, то НАТО решит распространить пятую статью о коллективной обороне на территории, подконтрольной Украине.

"В то же время любые дальнейшие действия по освобождению наших территорий будут означать нанесение РФ ударов уже по территории НАТО, что ставит вопрос, а должны ли мы согласовывать действия по освобождению территорий в рамках НАТО и если да, то не является ли это ограничением нашего суверенитета в отношении наших территорий?", – подчеркнул он.

В июле генсек НАТО заявил, что Альянс считает главной задачей продолжения военной поддержки Украины, чтобы она обстояла свою независимость и затем могла вступить в НАТО.

6 августа издание Wall Street Journal написало, что на переговорах в Джидде Украина будто бы согласилась на начало мирных переговоров до вывода войск РФ со всей территории страны. Собеседник LIGA.net в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это.

в Офисе президента, близкий к ходу переговоров, опроверг это. Советник главы ОП Подоляк заявил, что не может быть компромиссных позиций для переговоров, позволяющих России оставаться на оккупированных территориях.

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