Клімкін про заяву Єнссена: НАТО шукає сценарії у разі "патової" ситуації на фронті

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи резонансну заяву глави офісу генсека НАТО Стіана Єнссена про те, що Україна начебто може набути членства в Альянсі в обмін на те, щоб віддати частину територій Росії, припустив, що, ймовірно, таким чином західні союзники розглядають моделі безпеки для України з огляду на ситуацію на полі бою.

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15 серпня Єнссен припустив, що Україна начебто може отримати членство в НАТО в обмін на те, щоб віддати частину територій країні-агресорці. На його думку, такий варіант міг би бути "частиною закінчення війни".

На цю заяву жорстко відреагували в Офісі президента, РНБО та МЗС.

Наступного дня керівник офісу генсека НАТО перепросив за свої висловлювання, заявивши натомість, що Україні потрібні гарантії безпеки на майбутнє, а українці самі мають вирішувати, на яких умовах вони будуть готові розпочати переговори та про що готові домовлятися.

На думку Клімкіна, заява Єнссена була озвучена некоректно, а вибір слів був "кепським та незграбним", що викликало резонанс в Україні та Росії, і стало причиною для вибачень.

"Ці слова свідчать, що наші союзники допускають "патову" ситуацію на полі бою, тимчасову або більш тривалу, і, відповідно, ведуть дискусію, що це означатиме в сенсі моделей безпеки", – написав він у Facebook.

Клімкін наголосив, що українці не сприймуть такий "бартер" та не дозволять віддати території, водночас закликав зрозуміти логіку західних союзників.

Він оцінив, що гіпотетично, якщо НАТО ухвалить рішення про членство України в Альянсі, але в цей момент ще не будуть звільнені всі території, то НАТО вирішить розповсюдити п'яту статтю щодо колективної оборони на території, підконтрольні Україні.

"Водночас будь-які подальші дії зі звільнення наших територій означатимуть завдання РФ ударів вже по території НАТО, що ставить питання, а чи маємо ми узгоджувати дії зі звільнення територій в рамках НАТО і якщо так, то чи не є це обмеженням нашого суверенітету щодо наших територій?", – наголосив він.

У липні генсек НАТО заявив, що Альянс вважає головним завданням продовження військової підтримки України, щоб вона обстояла свою незалежність і потім могла вступити до НАТО.

6 серпня видання Wall Street Journal написало, що на переговорах у Джидді Україна буцімто погодилася на початок мирних переговорів до виведення військ РФ з усієї території країни. Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента, близький до ходу переговорів, спростував це.

Радник глави ОП Подоляк заявив, що не може бути компромісних позицій для переговорів, які б дозволяли Росії залишатись на окупованих територіях.

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