"Когда он будет готов". Зеленский сказал, когда встретится с Путиным
23.09.2021, 11:33
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, "когда тот будет готов" к этому. Об этом он сказал представителям российских СМИ, выходя из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Когда он будет готов", — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.
Пропагандисты из РФ также пожаловались, что Зеленский "проигнорировал" их вопрос о том, "кто стоит" за покушением на его первого помощника Сергея Шефира.
- 20 апреля 2021-го Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. 22 апреля Путин ответил, что готов встретиться с Зеленским в Москве.
- 23 апреля Россия предложила провести на Донбассе встречу в нормандском формате и позвать на нее боевиков. Зеленский заявил, что не будет говорить с террористами.
- 26 апреля Зеленский заявил: все идет к тому, что их личная встреча с Путиным произойдет. Однако до сих пор конкретики нет.
- 12 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заявил, что встречи Зеленского с Путиным без обсуждения вопроса Крыма не будет.
Читайте также: В Конгрессе США одобрили санкции против Северного потока-2
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев • Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев • Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформаціїРазместить вакансию
Киев • LIGA.net
Последние новости
Комментарии