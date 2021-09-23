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"Когда он будет готов". Зеленский сказал, когда встретится с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 11:33
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, "когда тот будет готов" к этому. Об этом он сказал представителям российских СМИ, выходя из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

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"Когда он будет готов", — ответил Зеленский на соответствующий вопрос.

Пропагандисты из РФ также пожаловались, что Зеленский "проигнорировал" их вопрос о том, "кто стоит" за покушением на его первого помощника Сергея Шефира.

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Владислава Михайленко
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