Командующий ООС: Россия не остановится, если захватит Украину. Следующие – страны Балтии

По мнению командующего Операцией объединенных сил Александра Павлюка, Россия не остановится, если захватит Украину, и пойдет на страны Балтии. Об этом он сказал в интервью The Times.

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Когда его спросили, как западные страны отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину, Павлюк отшутился, что они будут "обеспокоены" – возможно, "очень обеспокоены".

По мнению Павлюка, Европа не хочет или боится помогать Украине – находится в своей зоне комфорта, как в 1939-м, перед началом Второй мировой войны.

"Никто на самом деле не понимает, что вторжение станет концом ценностей и того, как существует Евросоюз. Это было бы концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии", – считает командующий ООС.

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По его словам, новое вторжение может начаться 20 февраля. По данным украинской разведки, у президента РФ Владимира Путина видят свою победу так: захват восьми ключевых регионов на востоке (включая Харьков, Днепр, Одессу), лишение Украины военных и промышленных возможностей и выхода к Черному морю.

Для Украины же победой Павлюк будет считать восстановление контроля над всеми территориями, в том числе захваченными РФ восемь лет назад. "Пока украинский флаг не будет развешан вдоль всей границы с Россией", – объяснил командующий ООС.

Он также назвал "огромной ошибкой" отказ Украины от ядерного оружия в 1990-х. "Это ошибка, за которую мы до сих пор расплачиваемся", – сказал Павлюк.

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Марк Сировой

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