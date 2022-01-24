Командующий ООС: Россия не остановится, если захватит Украину. Следующие – страны Балтии
По мнению командующего Операцией объединенных сил Александра Павлюка, Россия не остановится, если захватит Украину, и пойдет на страны Балтии. Об этом он сказал в интервью The Times.
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Когда его спросили, как западные страны отреагируют, если Россия снова вторгнется в Украину, Павлюк отшутился, что они будут "обеспокоены" – возможно, "очень обеспокоены".
По мнению Павлюка, Европа не хочет или боится помогать Украине – находится в своей зоне комфорта, как в 1939-м, перед началом Второй мировой войны.
"Никто на самом деле не понимает, что вторжение станет концом ценностей и того, как существует Евросоюз. Это было бы концом европейского проекта. Если Россия получит страну с потенциалом Украины, то она не остановится. Следующими будут страны Балтии", – считает командующий ООС.
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По его словам, новое вторжение может начаться 20 февраля. По данным украинской разведки, у президента РФ Владимира Путина видят свою победу так: захват восьми ключевых регионов на востоке (включая Харьков, Днепр, Одессу), лишение Украины военных и промышленных возможностей и выхода к Черному морю.
Для Украины же победой Павлюк будет считать восстановление контроля над всеми территориями, в том числе захваченными РФ восемь лет назад. "Пока украинский флаг не будет развешан вдоль всей границы с Россией", – объяснил командующий ООС.
Он также назвал "огромной ошибкой" отказ Украины от ядерного оружия в 1990-х. "Это ошибка, за которую мы до сих пор расплачиваемся", – сказал Павлюк.
- 10-13 января 2022 года на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и вторжение может произойти в любой момент. Россия заверяет, что не планирует нападать на Украину.
- 21 января госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. На этой неделе США должны предоставить письменный ответ на требования РФ, после чего главы дипломатий должны встретиться вновь.
- США и Великобритания начали активно поставлять Украине оружие.
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