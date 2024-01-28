Командующий ВМС назвал морские цели: РФ должна отказаться смотреть в сторону Украины

Командующий ВМС ВСУ Неежпапа заявил, что Украина, несмотря на ограниченные Военно-морские силы, проводит операцию в стиле "Давид против Голиафа"

Алексей Неижпапа (Фото: Скриншот из видео)

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что в Черном море у Украины есть несколько целей. Он отметил, что у Украины должна быть такие возможности, при которых Россия "навсегда откажется даже от мнения смотреть в сторону Украины, в том числе и на море". Об этом вицеадмирал сообщил в интервью Sky News.

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По словам Неижпапы, морская война имеет две цели:

→ обеспечить доступ судов к украинским портам;

→ лишить Черноморский флот России способность атаковать Украину.

"Мы должны иметь такие возможности, чтобы Россия навсегда отказалась даже от мнения смотреть в сторону Украины, в том числе и на море", – подчеркнул он.

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Неежпапа обратил внимание на то, что Украина, несмотря на ограниченные Военно-морские силы, проводит операцию в стиле "Давид против Голиафа", уничтожая российские корабли, инфраструктуру и подлодку.

"Наши успехи в 2022 и 2023 годах стали результатом сложных, но новаторских решений, которых раньше не было", – подчеркнул он.

В ночь на 26 декабря 2023 года Силы обороны нанесли удар по порту временно оккупированной Феодосии, командующий Воздушными силами заявил об уничтожении крупного десантного корабля "Новочеркасск". Удар наносил тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ПС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была так сильна детонация. Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

Спикер ПС заявил, что удар по "Новочеркасску" уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил находившиеся поблизости портовую инфраструктуру и суда обеспечения.

28 декабря представитель ГУР Юсов заявил, что после спецопераций украинских Сил обороны и разведки для российских захватчиков во временно оккупированном Крыму не осталось безопасных мест.

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