Командувач ВМС назвав основні морські цілі: РФ має назавжди відмовитися дивитися в бік України

Олексій Неїжпапа (Фото: Скриншот з відео)

Командувач Військово-морських сил Збройних Сил України Олексій Неїжпапа заявив, що у Чорному морі в України є декілька цілей. Він наголосив, що Україна повинна мати такі можливості, за яких Росія "назавжди відмовиться навіть від думки дивитися в бік України, зокрема й на море". Про це віцеадмірал повідомив у інтерв'ю Sky News.

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За словами Неїжпапи, морська війна має дві мети:

→ забезпечити доступ суден до українських портів;

→ позбавити Чорноморський флот Росії здатності атакувати Україну.

"Ми повинні мати такі можливості, щоб Росія назавжди відмовилася навіть від думки дивитися в бік України, зокрема й на морі", — наголосив він.

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Неїжпапа звернув увагу на те, що Україна, попри обмежені Військово-морські сили, проводить операцію в стилі "Давид проти Голіафа", знищуючи російські кораблі, інфраструктуру та підводний човен.

"Наші успіхи у 2022 та 2023 роках стали результатом складних, але новаторських рішень, яких раніше не було", — наголосив він.

У ніч проти 26 грудня 2023 року Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удар завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Згодом представник ПС Юрій Ігнат заявив, що на борту російського корабля однозначно були боєприпаси, ймовірно, навіть ударні безпілотники типу Shahed. Саме тому, за його словами, була така сильна детонація. Він натякнув, що для атаки могли використовувати "не одну ракету Storm Shadow".

Спікер ПС заявив, що удар по "Новочеркаську" знищив не тільки сам корабель і військових РФ, а також, ймовірно, пошкодив портову інфраструктуру і судна забезпечення, що були поблизу.

28 грудня представник ГУР Юсов заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилося безпечних місць.

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