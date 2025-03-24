Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьер-министра Су
В понедельник, 24 марта Конституционный суд отклонил импичмент премьер-министра Хан Док Су и восстановил его в должности исполняющего обязанности президента. Хан приступил к работе сразу после объявления решения, сообщает Yonhap.
Судебное постановление было принято через три месяца после того, как Национальная ассамблея объявила премьер-министру и исполняющему обязанности президента импичмент. Депутаты парламента республики обвинили Хана в содействии действиям президента Юн Сок Ёля, объявившего 3 декабря 2024 года в стране военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.
Суд решил, что нет никаких доказательств, которые подтвердили бы обвинения Национальной ассамблеи в том, что Хан легитимизировал попытки Юна ввести военное положение. Для этого он должен был созвать заседание кабинета министров перед оглашением решения президента, но не сделал этого.
- 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи объявил военное положение из-за якобы угрозы государственного переворота.
- Через несколько часов парламент страны единогласно поддержал резолюцию по отмене военного положения.
- 4 декабря в парламент внесли ходатайство об импичменте президенту. Объявить импичмент Юну удалось только 14 декабря со второй попытки.
- 31 декабря суд выдал ордер на арест Юна. А 15 января 2025 года его удалось арестовать.
- 26 января прокуратура предъявила обвинение Юну в попытке государственного переворота.
- 7 марта суд Южной Кореи отменил ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля.