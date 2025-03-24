Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем'єр-міністра Су
У понеділок, 24 березня Конституційний суд відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су та відновив його на посаді виконувача обов'язків президента. Хан став до роботи відразу після оголошення рішення, повідомляє Yonhap.
Судова ухвала була прийнята через три місяці після того, як Національна асамблея оголосила прем’єр-міністру та виконувачу обов’язків президента імпічмент. Депутати парламенту республіки звинуватили Хана у сприянні діям президента Юн Сок Йоля, який оголосив 3 грудня 2024 року в країні воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.
Суд вирішив, що немає жодних доказів на підтвердження звинувачень Національної асамблеї в тому, що Хан легітимізував спроби Юна запровадити воєнний стан. Для цього він мав скликати засідання кабінету міністрів перед оголошенням рішення президента, але не зробив цього.
- 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї оголосив воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.
- За кілька годин парламент країни одноголосно підтримав резолюцію щодо скасування воєнного стану.
- 4 грудня до парламенту внесли клопотання про імпічмент президенту. Оголосити імпічмент Юну вдалося лише 14 грудня з другої спроби.
- 31 грудня суд видав ордер на арешт Юна. А 15 січня 2025 року його вдалося заарештувати.
- 26 січня прокуратура висунула обвинувачення Юну у спробі державного перевороту.
- 7 березня, суд Південної Кореї скасував ордер на арешт президента країни Юн Сок Йоля.