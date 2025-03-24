Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем'єр-міністра Су
Хан Док Су (Фото: YONHAP SOUTH KOREA OUT EPA-EFE)

У понеділок, 24 березня Конституційний суд відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су та відновив його на посаді виконувача обов'язків президента. Хан став до роботи відразу після оголошення рішення, повідомляє Yonhap.

Судова ухвала була прийнята через три місяці після того, як Національна асамблея оголосила прем’єр-міністру та виконувачу обов’язків президента імпічмент. Депутати парламенту республіки звинуватили Хана у сприянні діям президента Юн Сок Йоля, який оголосив 3 грудня 2024 року в країні воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.

Суд вирішив, що немає жодних доказів на підтвердження звинувачень Національної асамблеї в тому, що Хан легітимізував спроби Юна запровадити воєнний стан. Для цього він мав скликати засідання кабінету міністрів перед оголошенням рішення президента, але не зробив цього.

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