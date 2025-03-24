Конституційний суд Південної Кореї відхилив імпічмент прем'єр-міністра Су

Хан Док Су (Фото: YONHAP SOUTH KOREA OUT EPA-EFE)

У понеділок, 24 березня Конституційний суд відхилив імпічмент прем'єр-міністра Хан Док Су та відновив його на посаді виконувача обов'язків президента. Хан став до роботи відразу після оголошення рішення, повідомляє Yonhap.

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Судова ухвала була прийнята через три місяці після того, як Національна асамблея оголосила прем’єр-міністру та виконувачу обов’язків президента імпічмент. Депутати парламенту республіки звинуватили Хана у сприянні діям президента Юн Сок Йоля, який оголосив 3 грудня 2024 року в країні воєнний стан через нібито загрозу державного перевороту.

Суд вирішив, що немає жодних доказів на підтвердження звинувачень Національної асамблеї в тому, що Хан легітимізував спроби Юна запровадити воєнний стан. Для цього він мав скликати засідання кабінету міністрів перед оголошенням рішення президента, але не зробив цього.