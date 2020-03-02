Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КСУ не примет решения по люстрации накануне голосования по Кабмину в Раде

КСУ не примет решения по люстрации накануне голосования по Кабмину в Раде - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)
02.03.2020, 17:53

Источник в Конституционном суде сообщает, что на завтрашнем заседании по закону о люстрации речь пойдет о решении ЕСПЧ

Конституционный суд завтра, 3 марта, не примет решения по делу о соответствии закона про очищение власти (о люстрации) положениям Конституции. Об этом LIGA.net сообщил источник в суде.

"Завтра решения 100% не будет. На заседании судьи обсудят недавнее решение ЕСПЧ по закону о люстрации", - отметил собеседник.

По его словам, КСУ рассмотрит решение Европейского суда по правам человека и проанализирует, насколько оно связано с тем делом, которое сейчас находится на рассмотрении Конституционного Суда.

Читайте также: Тигипко вместо Гончарука. Правда ли это и кто из министров готовится на выход

Денис Юдин, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
ксу Сергей Тигипко люстрация
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 