КСУ не примет решения по люстрации накануне голосования по Кабмину в Раде

Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)

Конституционный суд завтра, 3 марта, не примет решения по делу о соответствии закона про очищение власти (о люстрации) положениям Конституции. Об этом LIGA.net сообщил источник в суде.

"Завтра решения 100% не будет. На заседании судьи обсудят недавнее решение ЕСПЧ по закону о люстрации", - отметил собеседник.

По его словам, КСУ рассмотрит решение Европейского суда по правам человека и проанализирует, насколько оно связано с тем делом, которое сейчас находится на рассмотрении Конституционного Суда.

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