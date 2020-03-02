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КСУ рассмотрит законность люстрации за день до возможных назначений в Кабмин

КСУ рассмотрит законность люстрации за день до возможных назначений в Кабмин - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)
02.03.2020, 10:58

КСУ будет рассматривать законность люстрации чиновников времен Януковича 3 марта. 4 марта Рада будет рассматривать кадровые вопросы правительства

3 марта Большая палата Конституционного суда будет рассматривать дело о соответствии закона про очищение власти (о люстрации) положениям Конституции. Об этом говорится в расписании суда.

На следующий же день в Раде будут рассматривать кадровые вопросы в Кабмине.

СМИ писали, что бизнесмен Сергей Тигипко, который занимал пост вице-премьер-министра по вопросам экономики в правительстве регионала Николая Азарова, может сменить нынешнего премьера Алексея Гончарука. Президент Владимир Зеленский и Гончарук подтвердили, что встречались с Тигипко в рамках собеседований на посты в Кабмине, но деталей и итогов встречи не рассказали. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия говорит, что назначения Тигипко не будет.

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Также, по данным собеседников LIGA.net из руководства фракции Слуга народа, могут лишиться должностей министр иностранных дел Вадим Пристайко (вместо него могут назначить нынешнего вице-премьера Дмитрия Кулебу), министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр соцполитики Юлия Соколовская, министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда и глава Минобразования Анна Новосад.

  • Согласно закону о люстрации, ряд чиновников времен беглого президента Виктора Януковича не имеют права вновь быть у власти. КСУ пока не принял решение, соответствует ли закон Конституции.
  • В октябре 2019-го Европейский суд по правам человека решил, что люстрация после Революции достоинства была обоснована, но ее реализация привела к нарушению прав чиновников.
  • 28 февраля Зеленский созвал Раду на внеочередное пленарное заседание, где, среди прочего будут рассматривать кадровые вопросы Кабмина.

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Марк Сировой
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