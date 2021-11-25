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Концентрация войск РФ у границ Украины. Зеленский обсудил опасность с Меркель и Мишелем

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 21:07
Концентрация войск РФ у границ Украины. Зеленский обсудил опасность с Меркель и Мишелем - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Сегодня, 25 ноября, президент Владимир Зеленский в телефонных разговорах обсудил концентрацию российских войск у границ Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает Офис президента и канцелярия Меркель.

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Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на украинско-российской границе и на востоке Украины.

Канцлер заявила, что поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также подчеркнула, что их подрыв не останется без последствий.

Зеленский и Меркель договорились продвигать усилия в нормандском формате относительно реализации минских договоренностей по мирному урегулированию конфликта.

Они также обменялись мнениями о ситуации на границах между Беларусью и Евросоюзом и Беларусью и Украиной.

Также сегодня состоялся разговор Зеленского с президентом Евросовета, во время которого стороны обсудили развитие ситуации на востоке Украины в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ.

Зеленский рассказал Мишелю об усилиях Украины, направленных на мирное урегулирование украинско-российского конфликта.

Президент Евросовета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Одним из этих результатов является убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС.

Читайте также: Меркель: Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь высокую цену

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский война граница Ангела Меркель Шарль Мишель
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