Кривонос не исключает возбуждения уголовных дел в отношении себя и руководителя САП
Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил о возможности открытия уголовных дел против него и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олександра Клименко. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.
"Мы просчитывали негативные сценарии, в том числе давление непосредственно на меня и руководителя САП. Возможно, там проводятся следственные действия, клепание каких-то, извините за выражение, дел. Мы допускаем, что все эти вещи могут произойти, и мы находимся в этих реалиях", – заявил Кривонос.
Руководитель НАБУ считает, что к нынешней ситуации привела "работа антикоррупционных органов в целом".
"Что касается конкретных дел, я думаю, что в целом нашу работу следует оценивать как такую, которая привела к подобным вещам", – заявил он.
В то же время Кривонос призвал различать "разоблачение предателей и шпионов" и использование контрразведывательных мер для давления.
"Даже если подобные вещи теоретически возможны – хотя давайте подождем решения суда – но когда все это используется, по нашему мнению, как давление на антикоррупционный институт, это вызывает огромный вопрос", – сказал он.
Кривонос подчеркнул, что между уголовными делами и законом, принятым Верховной Радой, существует связь.
"Это последствия нашей эффективности, того, что мы привлекаем к ответственности как народных депутатов, так и высокопоставленных чиновников", – считает директор НАБУ.
- Утром 21 июля СБУ и офис генерального прокурора начали массовые обыски у сотрудников НАБУ, а затем двум высокопоставленным чиновникам сообщили о подозрении в связях с Россией. Параллельно с этим Государственное бюро расследований вручило уведомления о подозрении трем должностным лицам НАБУ в связи с авариями, которые произошли в 2021 и 2023 годах. Также СБУ начала внеплановую проверку соблюдения государственной тайны в САП.
- Подозрение также получил и депутат от запрещенной партии ОПЗЖ Христенко – правоохранители заявили, что он был старшим агентом ФСБ и оказывал влияние на НАБУ. Служба безопасности заявила, что у родственников нардепа нашли секретные документы НАБУ.
- 22 июля Верховная Рада поддержала закон, поправки к которому отменяют независимость НАБУ и САП, – документ уже передали на подпись президенту Зеленскому. Кривонос пообещал работать над восстановлением независимости НАБУ и САП, если глава государства все же подпишет закон.
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