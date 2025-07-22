Кривонос не исключает возбуждения уголовных дел в отношении себя и руководителя САП

Семён Кривонос (Фото: НАБУ)

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос заявил о возможности открытия уголовных дел против него и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олександра Клименко. Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы просчитывали негативные сценарии, в том числе давление непосредственно на меня и руководителя САП. Возможно, там проводятся следственные действия, клепание каких-то, извините за выражение, дел. Мы допускаем, что все эти вещи могут произойти, и мы находимся в этих реалиях", – заявил Кривонос.

Руководитель НАБУ считает, что к нынешней ситуации привела "работа антикоррупционных органов в целом".

"Что касается конкретных дел, я думаю, что в целом нашу работу следует оценивать как такую, которая привела к подобным вещам", – заявил он.

В то же время Кривонос призвал различать "разоблачение предателей и шпионов" и использование контрразведывательных мер для давления.

"Даже если подобные вещи теоретически возможны – хотя давайте подождем решения суда – но когда все это используется, по нашему мнению, как давление на антикоррупционный институт, это вызывает огромный вопрос", – сказал он.

Кривонос подчеркнул, что между уголовными делами и законом, принятым Верховной Радой, существует связь.

"Это последствия нашей эффективности, того, что мы привлекаем к ответственности как народных депутатов, так и высокопоставленных чиновников", – считает директор НАБУ.