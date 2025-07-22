Кривонос не виключає появи кримінальних справ щодо себе та керівника САП

Семен Кривонос (Фото: НАБУ)

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос заявив про можливість відкриття кримінальних справ проти нього та керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондентка LIGA.net.

"Ми прораховували негативні сценарії, в тому числі чинення тиску безпосередньо на мене і керівника САП. Можливо, там проведені слідчі дії, клепання якихось, вибачте за слово, справ. Ми допускаємо, що всі ці речі можуть відбутися, і ми в цих реаліях знаходимося", – заявив Кривонос.

Керівник НАБУ вважає, що до поточної ситуації призвела "робота антикорупційних органів в цілому".

"Щодо конкретних справ, я думаю, що, взагалі, в цілому, нашу роботу треба оцінювати, як таку, яка спричинила подібні речі", – заявив він.

Водночас Кривонос закликав розмежувати "викриття зрадників і шпигунів" і використання контррозвідувальних заходів для тиску.

"Навіть якщо подібні речі можуть бути теоретично – хоча давайте почекаємо рішення суду – але коли це все використовується, на нашу думку, як тиск на антикорупційну інституцію, це викликає величезне питання", – сказав він.

Кривонос наголосив, що між кримінальними справами і законом, який ухвалила Верховна Рада, є зв'язок.

"Це наслідки нашої ефективності, того, що ми притягаємо і народних депутатів, і високопосадовців", – вважає директор НАБУ.