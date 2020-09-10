КСУ начал слушать дело НАБУ. Позиция Рады: подчинение Бюро Кабмину - неприемлимо
Подчинение НАБУ Кабмину может мешать расследованию против органов исполнительной власти, заявила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде
Сегодня Конституционный суд начнет слушать дело о Национальном антикоррупционном бюро. Верховная Рада будет отстаивать позицию, что подчинение НАБУ Кабмину является неприемлемым, сообщила в Telegram постоянная представительница Верховной Рады в КСУ, народная депутатка фракции Слуга народа Ольга Совгиря.
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Нардеп считает, что подчинение Кабмину может спровоцировать зависимость НАБУ от правительства, а это в свою очередь - может препятствовать расследованиям против органов исполнительной власти.
Совгиря также пишет, что наличие у президента полномочий назначать директора НАБУ фактически подчиняет Бюро главе государства. Парламентарии будут требовать проверки на конституционность соответствующих положений закона о НАБУ.
В целом, отмечает нардеп, официальная позиция Верховной Рады не ставит под сомнение конституционность и целесообразность существования самого НАБУ.
- 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника главой НАБУ в 2015 году. В бюро заявили, что это решение политически мотивировано.
- 29 августа в Офисе президента заявили, что должен состояться новый конкурс на должность директора НАБУ.
- 1 сентября глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что необходимо изменить закон о НАБУ и наделить Кабмин полномочиями назначать директора Бюро. 2 сентября в Раде появился соответствующий законопроект.
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