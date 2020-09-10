КСУ начал слушать дело НАБУ. Позиция Рады: подчинение Бюро Кабмину - неприемлимо

Подчинение НАБУ Кабмину может мешать расследованию против органов исполнительной власти, заявила представитель Верховной Рады в Конституционном Суде

Сегодня Конституционный суд начнет слушать дело о Национальном антикоррупционном бюро. Верховная Рада будет отстаивать позицию, что подчинение НАБУ Кабмину является неприемлемым, сообщила в Telegram постоянная представительница Верховной Рады в КСУ, народная депутатка фракции Слуга народа Ольга Совгиря.

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Нардеп считает, что подчинение Кабмину может спровоцировать зависимость НАБУ от правительства, а это в свою очередь - может препятствовать расследованиям против органов исполнительной власти.

Совгиря также пишет, что наличие у президента полномочий назначать директора НАБУ фактически подчиняет Бюро главе государства. Парламентарии будут требовать проверки на конституционность соответствующих положений закона о НАБУ.

В целом, отмечает нардеп, официальная позиция Верховной Рады не ставит под сомнение конституционность и целесообразность существования самого НАБУ.

СПРАВКА. Сейчас, по закону о НАБУ, директора Бюро назначает президент из двух или трех кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Однако такие полномочия президента не предусмотрены Конституцией, которая содержит в себе исключительный перечень полномочий главы государства, заявили в КСУ

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Станислав Стороженко

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