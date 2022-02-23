Кулеба на Генассамблее ООН: Украина ждет незамедлительных действий от мира, осуждать мало

В условиях российской агрессии Украине сегодня нужно гораздо больше, чем просто надежда – нужны быстрые и решительные действия, простого осуждения мало. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на Генассамблее ООН, где сегодня, 23 февраля, проходят дебаты в связи с агрессией России против Украины.

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Кулеба отметил, что президент страны-агрессора Владимир Путин в своей ужасающей речи, во время которой он заявил о решении признать боевиков на Донбассе, фактически отказал Украине в праве на существование, и сейчас нужно признать мрачную реальность новой агрессивной и реваншистской диктатуры, поднимающейся над Европой.

Обращаясь к представителям стран-членом ООН, глава МИД заявил, что никто не сможет пережить этот кризис, если Путин продолжит свои агрессивные действия – не только Украина.

Кулеба уверен, что Россия не остановится на Украине, и мир может откатиться к черным временам ХХ века, если не остановить Путина.

Он напомнил, что Украина в 1994 году отказалась от ядерного оружия, и сейчас не собирается вновь его получать. "Сегодня мы ожидаем, что мир примет ответные меры и обеспечит нашу безопасность", - сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украина не будет воздерживаться от осуществления права на самооборону, которое закреплено в статье 51 устава ООН в ответ на вооруженное нападение РФ.

"Сейчас у нас есть последнее окно возможностей сделать то, что Россия не ожидает. То, что ООН и ее государства-члены могут сделать – мы должны продемонстрировать решительные действия, чтобы остановить Россию. Вне зависимости от того, какие у вас отношения друг с другом, ваше обязательство заключается в том, чтобы защищать устав ООН", - сказал в заключении Кулеба.

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Оксана Житнюк , Владислав Сердюк

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