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Кулеба: Нет такой страны, от которой Россия не требовала отказаться от Крымской платформы

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 10:23
Кулеба: Нет такой страны, от которой Россия не требовала отказаться от Крымской платформы - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Россия воспринимает Крымскую платформу очень агрессивно, требует от всех отказаться от участия в ней, и это значит, что Украина все делает правильно, заявил вчера в эфире телеканала Украина 24 глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Нет такой страны в мире, в МИД которой не обратились бы российские дипломаты с требованием не принимать участие в саммите Крымской платформы. Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", – заявил Кулеба.

По его словам, на саммите соберется ядро стран, которые подпишут декларацию Крымской платформы, и вокруг которого будет строиться коалиция тех, кто присоединится к декларации.

Кулеба отметил, что, независимо от статуса, люди, которые будут представлять на саммите государства, являются главами делегаций, и взятые ими обязательства распространяются на их страны. На саммите ожидается большая группа президентов, премьер-министров и глав парламентов, а также большая группа министров иностранных дел и министров обороны, заявил Кулеба.

"Нужно говорить о количестве государств, которые участвуют в саммите, а на каком именно уровне, это уже дипломатические детали", – добавил Кулеба.

Читайте также: Украина собирает масштабный саммит мировых лидеров – Крымскую платформу. Как это будет

Денис Юдин
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дмитрий кулеба крымская платформа
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