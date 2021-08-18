Кулеба: Нет такой страны, от которой Россия не требовала отказаться от Крымской платформы
Россия воспринимает Крымскую платформу очень агрессивно, требует от всех отказаться от участия в ней, и это значит, что Украина все делает правильно, заявил вчера в эфире телеканала Украина 24 глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Нет такой страны в мире, в МИД которой не обратились бы российские дипломаты с требованием не принимать участие в саммите Крымской платформы. Очень болезненно, очень агрессивно эта инициатива воспринимается Россией. Это значит, что мы на правильном пути, что мы все делаем правильно", – заявил Кулеба.
По его словам, на саммите соберется ядро стран, которые подпишут декларацию Крымской платформы, и вокруг которого будет строиться коалиция тех, кто присоединится к декларации.
Кулеба отметил, что, независимо от статуса, люди, которые будут представлять на саммите государства, являются главами делегаций, и взятые ими обязательства распространяются на их страны. На саммите ожидается большая группа президентов, премьер-министров и глав парламентов, а также большая группа министров иностранных дел и министров обороны, заявил Кулеба.
"Нужно говорить о количестве государств, которые участвуют в саммите, а на каком именно уровне, это уже дипломатические детали", – добавил Кулеба.
- 4 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время выступления в ООН заявил, что Украина намерена создать международную платформу по деоккупации Крыма. 18 января 2021 года замглавы ОП Игорь Жовква сообщил, что саммит Крымской платформы состоится 23 августа 2021 года.
- 15 марта в РФ заявили, что будут считать участие в Крымской платформе агрессией против России. Зеленский заявил, что участие в ней станет "серьезным риском" для всех государств-участников – из-за отношения России к этой платформе.
- Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис не приедут в Киев на саммит Крымской платформы. США представит министр транспорта Пит Буттиджич, которого у Зеленского называют "восходящей звездой политической арены США".
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