Кулеба о туристических визах для россиян: Туризм – это опора мира, а не войны

Всемирная организация туризма при ООН еще в апреле приостановила членство России из-за ее вторжения в Украину, напомнил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба в контексте обсуждения ограничений по визам для граждан РФ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Еще в апреле Всемирная организация туризма при ООН приостановила членство России, потому что "туризм — это столп мира и международной дружбы... Действия России непростительны и противоречат самим принципам ВОТ". Звучит полностью применимо к запрету на туристические визы в страны ЕС и G7 для россиян", – написал Кулеба.

Сегодня сообщалось, что на 16 августа намечено заседание правительства Финляндии с вопросом об ограничении выдачи туристических виз для граждан России.

Сегодня же замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Польша работает над собственной концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России.

С 11 августа Эстония прекратила впускать граждан РФ по своим шенгенским визам – но есть исключения.

13 августа в датском МИД заявили, что готовы обсуждать визовые ограничения для россиян в ЕС.

14 августа президент Латвии выступил за аннулирование виз тем, кто поддерживает агрессию России.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.