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Кулеба о туристических визах для россиян: Туризм – это опора мира, а не войны

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2022, 20:20
Кулеба о туристических визах для россиян: Туризм – это опора мира, а не войны - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Всемирная организация туризма при ООН еще в апреле приостановила членство России из-за ее вторжения в Украину, напомнил в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба в контексте обсуждения ограничений по визам для граждан РФ.

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"Еще в апреле Всемирная организация туризма при ООН приостановила членство России, потому что "туризм — это столп мира и международной дружбы... Действия России непростительны и противоречат самим принципам ВОТ". Звучит полностью применимо к запрету на туристические визы в страны ЕС и G7 для россиян", – написал Кулеба.

Фото – скриншот из Twitter Dmytro Kuleba

Сегодня сообщалось, что на 16 августа намечено заседание правительства Финляндии с вопросом об ограничении выдачи туристических виз для граждан России.  

Сегодня же замглавы МИД Польши Петр Вавжик заявил, что Польша работает над собственной концепцией по ограничению или приостановке выдачи виз гражданам России. 

Сергей Бережной
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визы россиянам дмитрий кулеба
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