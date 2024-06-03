Кулеба об ударах по РФ: Карт-бланша нет – будем работать над расширением разрешений

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина будет работать с союзниками над расширением сферы применения западного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции со своим эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

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Кулеба считает очень правильным решение союзников предоставить Украине право бить по территории России западным вооружением.

В то же время он подчеркнул, что это не означает карт-бланша, поскольку существуют правила, которых Украина должна придерживаться. Кулеба также анонсировал, что Украина будет договариваться с союзниками о расширении сферы применения их оружия.

"Мы будем дальше работать с союзниками, чтобы расширить применение их вооружения", – подчеркнул он.

31 мая 2024 года издание Tagesschau со ссылкой на спикера федерального правительства страны сообщило, что Германия позволила Украине бить предоставленным ею оружием по территории России. Министр обороны страны Борис Писториус объяснил это тем, что Берлин адаптировался к войне в Украине.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что Вашингтон дал Киеву разрешение на нанесение ударов вглубь России с использованием американского оружия. The Wall Street Journal написал, что на ракеты ATACMS запрет сохраняется до сих пор.

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