Кулеба про удари по РФ: Карт-бланш немає – Україна працюватиме над розширенням дозволів

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна працюватиме із союзниками над розширенням сфери застосування західної зброї. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час спільної пресконференції зі своїм естонським колегою Маргусом Цахкною.

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Кулеба вважає дуже правильним рішення союзників надати Україні право бити по території Росії західним озброєнням.

Водночас він наголосив, що це не означає карт-бланш, оскільки існують правила, яких Україна має дотримуватися. Кулеба також анонсував, що Україна домовлятиметься із союзниками щодо розширення сфери застосування їхньої зброї.

"Ми будемо далі працювати з союзниками, щоб розширити застосування їхнього озброєння", — наголосив він.

31 травня 2024 року видання Tagesschau із посиланням на речника федерального уряду країни повідомило, що Німеччина дозволила Україні бити наданою нею зброєю по території Росії. Міністр оборони країни Борис Пісторіус пояснив це тим, що Берлін адаптувався до війни в Україні.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що Вашингтон дав Києву дозвіл на завдання ударів вглиб Росії з використанням американської зброї. The Wall Street Journal написав, що на ракети ATACMS заборона зберігається і досі.

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