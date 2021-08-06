Кулеба: Разворота Украины в сторону Китая нет, есть нормальное сотрудничество

Никакого особого сближения Украины и Китая нет, есть нормальное сотрудничество. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос Голоса Америки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Может кто-то видит какое-то особое сближение Киева и Пекина, я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса", – заявил министр иностранных дел.

Кулеба добавил, что по всем стратегическим вопросам безопасности, а также по стратегическим отраслям экономики, Украина прежде всего работает с западными партнерами – Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки.

Он подчеркнул, что Украина будет счастлива видеть американские инвестиции и американские компании в реализации инфраструктурных проектов в Украине.

"Никакого разворота Украины нет. Мы являемся частью западного мира, мы развиваемся как часть этого мира. Но торговля с Китаем является объективной реальностью, и даже несмотря на принципиальную политику, которую проводят США в отношении Китая в сфере безопасности, торговля при этом движется своим путем. И именно по такой модели развиваются наши отношения с Китаем", – заявил министр.

В ГА напоминают, что эксперты в Вашингтоне выражали обеспокоенность усилением сотрудничества Киева и Пекина.

"Китай известен тем, что много обещает, но мало выполняет, – заявил аналитик Института исследований внешней политики Стивен Бланк. – Украина зависит от Вашингтона гораздо больше, чем от Пекина, а Пекин не будет особенно стараться помочь Киеву. Поэтому я думаю, что это ошибочная политика".

Эксперт фонда Heritage Дин Ченг добавил, что любая китайская поддержка имеет свою цену. "Китайские инвестиции обычно не бесплатны, – сказал Ченг. – Почти всегда здесь есть услуга за услугу".

Бывший посол США в Украине Джон Хербст убежден, что Киев может сотрудничать с Пекином в некоторых вопросах, но с чувствительными темами, например с продажей Мотор Сичи, украинская власть рисковать не будет.

Читайте также: Вряд ли мы построим коммунизм в Украине, но можно брать пример с Китая – Корниенко

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.