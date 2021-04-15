Кулеба – России: Не дождетесь, мы не боимся, Украина достаточно сильна
Украина не боится запугиваний России стягиванием войск. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с главами МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, Латвии – Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии – Евой-Марией Лийметс.
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"Они открыто угрожают Украине войной и запугивают уничтожением украинской государственности. Я отвечу очень просто, двумя фразами. Первое – не дождетесь. Второе – мы не боимся", – заявил Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина – "сама достаточна сильна" и имеет "надежных друзей, чтобы защитить свою государственность".
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Глава МИД поблагодарил коллег за визит, назвав его очень мощным сигналом. Он сказал, что обсуждал с главами МИД две основные темы: совместное противодействие агрессии РФ и поддержку Украины на пути к членству в ЕС и НАТО. По результатам дискуссии будет опубликовано общее заявление.
При этом Кулеба повторил, что слов солидарности от партнеров недостаточно. Он попросил своих коллег из Балтии говорить о необходимости практической поддержки Украины в ЕС и НАТО.
"Важно дать России четко понять, что последствия в случае военных авантюр с ее стороны будут очень болезненными", – отметил он.
По его словам, балтийские партнеры поддерживают евроатлантическую интеграцию Украины и подтвердили готовность к общим действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях для противодействия агрессии РФ. "Мир на стороне Украины и международного права – это один из элементов сдерживания России от безрассудных действий", – подчеркнул Кулеба.
- В марте 2021-го РФ начала демонстративно стягивать войска к Украине и разбивать лагеря недалеко от границы. Украина не исключает наступления.
- Литва намерена поднять вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО, эту инициативу поддержала и Латвия.
- Также Ландсбергис вчера заявил генсеку НАТО Столтенбергу: нужно давать России четкий сигнал о возможных последствиях нового витка ее агрессии против Украины.
- Сегодня главы МИД стран Балтии приехали в Киев, чтобы поддержать Украину на фоне стягивания войск РФ к границам.
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