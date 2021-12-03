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Кулеба: Россия пыталась обвинить Украину во всех смертных грехах в ОБСЕ – никто не ведется

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 06:47
Кулеба: Россия пыталась обвинить Украину во всех смертных грехах в ОБСЕ – никто не ведется - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот видео Dmytro Kuleba, Facebook)

В попытки России оболгать Украину никто не поверил на заседании Совета министров ОБСЕ, заявил в прямом эфире в Facebook видео глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, Россия пыталась обвинить Украину "во всех смертных грехах" и возложить на нее ответственность за "деградацию ситуации на Донбассе". Это началось на рабочем ужине министров, а потом продолжилось на заседании министров ОБСЕ, сказал Кулеба.

"Никто на все эти российские нарративы здесь не ведется", – заявил министр.

Он заверил, что в ОБСЕ всем хорошо понятно, кто нарушает минские соглашения, кто обстреливает украинские позиции, кто убивает украинских солдат, кто блокирует нормандский формат, работу Трехсторонней контактной группы и мониторинговой миссии ОБСЕ.

По словам Кулебы, уже даже высшие должностные лица ОБСЕ откровенно говорят о недопустимости блокирования Россией миссии ОБСЕ, нарушений ею решений ОБСЕ и минских соглашений.

При этом глава МИД добавил, что это половина решения проблемы. "Не ведутся – это хорошо, все все понимают.  Но как остановить Россию, чтобы она прекратила угрожать Украине", – сказал Кулеба.

Он отметил, что на полях министерского заседания ОБСЕ встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем и другими политиками. По его словам, обсуждался пакет с конкретными шагами по сдерживанию России.

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Марк Сировой
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Донбасс обсе вторжение дмитрий кулеба сдерживание войска россии
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